The Flash, prossimamente al cinema: trama, trailer e novità sul multiverso

Prossimamente nelle sale cinematografiche ecco The Flash, di cui si conoscono trama, cast e trailer. Il film farà il suo debutto in Italia Giovedì 15 Giugno 2023, con alcune novità sul multiverso.

Scopriamo qualcosa in più.

The Flash: trama

Le novità in campo cinematografico non si esauriscono più e continuano a regalare molte sorprese, tra pellicole, serie tv e tanto altro. Arriva pertanto anche The Flash, un film che uscirà prossimamente in tutte le sale cinematografiche.

La proiezione è diretta da Andy Muschietti e vede Barry Allen aka The Flash (Ezra Miller), figura già conosciuta, poiché supereroe della DC che vanta una veocità supersonicsa, utilizzata per viaggiare nel tempo, con l’intento di tornare indietro e stravolgere tutto, cambiando così il passato. La motivazione è semplice: vuole salvare sua madre, anche se la scelta sembra molto rischiosa e la sua presenza in una realtà passata andrà a mutarse anche il suo futuro. Per questo motivo il protagonista si ritrova ad essere incastrato in un altro mondo, dove c’è il generale Zod (Michael Shannon), che ha l’obiettivo di distruggere l’intero pianeta. The Flash comprende immediatamente di aver cambiato così tanto il tempo e l’universo che non ha modo di intravedere altri supereroi, utilissimi per la sua causa, quella di sconfiggere il cattivo. Quando sembra essere ormai da solo, si ritrova di fronte Batman (Michael Keaton), anche se con sembianze differenti rispetto a quelle che conosceva lui (nel suo mondo). Allora Barry Allen dovrà provare a convincere il supereroe pipistrello ad aiutarlo tornando in battaglia, così da poter salvare un prigioniero kryptoniano. In più i due avranno anche il compito di salvare il mondo, ripristinare la situazione e sconfiggere il cattivo. Ci riusciranno?

Anche per questa occasione, potranno contare su un grande cast.

