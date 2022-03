Chi sono i Vazzanikki, band rock’n’roll: carriera, tv, “Una pezza di Lundini”

I Vazzanikki sono una band musicale che saranno presenti nella nuova stagione del programma di Valerio Lundini “Una pezza di Lundini”.

I Vazzanikki, nati nel 2009 come progetto rock’n’roll/rockabilly di matrice americana anni ’50, sono un gruppo artistico e musicale che si caratterizzano per una manifestazione di grande originalità. Noncuranti delle ortodossie e delle mode che il panorama moderno spinge e prova ad imporre, i Vazzanikki hanno invece sempre portato avanti con coraggio la loro idea di musica. Iniziano la loro carriera proponendo spettacoli live di cover ma soprattutto di brani originali in italiano grazie ai quali emerge lo spirito ironico e talvolta nonsense della band.

