Myrta Merlino lascia La7 ma non la tv: il messaggio d’addio a L’aria che tira della giornalista

Myrta Merlino ha detto addio a La7 e al programma L’Aria che tira. Dopo tanti anni la giornalista e conduttrice lascia il canale e il programma ma non la televisione. Nel suo messaggio d’addio ha dichiarato che presto ci saranno novità sul suo futuro professionale.

Myrta Merlino lascia La7 ma non la tv

Myrta Merlino ha lasciato La7 e in particolare il programma L’Aria che tira. Tuttavia, la giornalista e conduttrice non ha detto addio alla televisione. Infatti, nel suo messaggio di congedo, ha fatto sapere che presto ci saranno novità sul suo futuro professionale e appunto televisivo.

“E adesso? Da dove comincio adesso? 12 anni, lunghi, importanti, nei quali le vite si intrecciano, cambiano, il mondo cambia, noi cambiamo e caspita se cambiamo! Dodici anni di lavoro, ma questo qui non è mai solo lavoro. 200 puntate l’anno, due ore e mezza tutti i giorni. Praticamente abbiamo passato la vita insieme”, così è iniziato il discorso d’addio della giornalista in tv.

Il messaggio d’addio a L’Aria che tira della giornalista

“Oggi per me è l’ultima puntata de L’Aria che tira. È stato un viaggio incredibile, un sogno a colori, un impegno a guardare oltre il bianco e nero che spesso ci assilla. La fatica sì, ma la rassegnazione mai. Ve lo posso garantire, ma the show must go on, nel nostro mondo è un mantra ma anche una promessa. Qualsiasi cosa accade, sempre con quella passione che ci tiene vivi e ci rende credibili per voi”. Merlino ha poi ringraziato La7: “Grazie soprattutto alla rete, all’Amministratore Delegato Marco Ghigliani, al direttore Andrea Salerno, grazie di cuore all’editore Urbano Cairo che mi ha fatto sempre sentire enormemente libera». Infine, l’ultimo saluto è andato al pubblico, con una promessa finale: «Grazie a voi, che siete la chiave di ogni successo. Grazie al mio pubblico meraviglioso. Ci avete seguito con affetto e fiducia. E noi ci rivedremo presto, prestissimo. Questo sì, ve lo prometto. Vi voglio bene”.