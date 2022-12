Chi sono Romeo & Drill, tutto sul duo romano in gara a Sanremo Giovani: carriera, vita privata, canzoni

Chi sono Romeo & Drill, scopriamo qualcosa in più sul duo romano in gara a Sanremo Giovani con Giorno di Scuola.

Chi sono Romeo & Drill, scopriamo qualcosa in più sul duo romano in gara a Sanremo Giovani. I giovani cantanti, in attività dal 2019, si giocano un posto all’Ariston con il brano Giorno di Scuola.

Chi sono Romeo & Drill, vita privata e carriera del duo romano a Sanremo Giovani

Romeo & Drill sono un duo romano pop urban composto da Patrizio Romeo, in arte Romeo, e Francesco Manfredi, in arte Drill. I due giovani artisti, scoperti dal produttore Mr.

Brux, creano musica insieme dal 2019 e si sono conquistati un posto nella finale dell’ultima edizione di Sanremo Giovani. Fanno il loro esordio con il brano Chissenefrega, con il quale cominciano a farsi conoscere nell’ambiente musicale. Negli anni pubblicano diversi pezzi su tutte le piattaforme digitali, tra cui il singolo Sono ancora morto, pubblicato per l’etichetta Leave Music. Tra le altre loro canzoni spiccano New Orleans, Lasciami qui e Tu come stai, che ha già accumulato oltre 170mila ascolti su Spotify.

Sognano il palco dell’Ariston con Giorno di Scuola: “Non vediamo l’ora di cantarla in finale”

Insieme agli altri undici finalisti di Sanremo Giovani, Romeo & Drill si giocano una chance di partecipare al Festival di Sanremo 2023. Il duo è in gara con il brano inedito Giorno di Scuola, una canzone piena di energia e spensieratezza dalle sonorità molto indie. L’eccitazione per la finale è alle stelle, come scrivono loro stessi sui social dopo un’esibizione a Rai Radio 2: “Ci stiamo avvicinando al grande giorno, abbiamo avuto il piacere di fare GIORNO DI SCUOLA a Rai Radio 2 e non vediamo l’ora di cantarla in finale“.