Pier Francesco Forleo, chi era il marito di Elisabetta, figlia di Mara Venier: carriera e causa della morte

Si apprende della scomparsa di Pier Francesco Forleo, marito di Elisabetta Ferracini. Andiamo a scoprire chi era il dirigente Rai, soprannominato “Il Principe” per via dei suoi modi di fare educati ed eleganti.

Ad esprimere il suo dolore anche Mara Venier, la suocera.

Chi era Pier Francesco Forleo

Nato a Firenze nel 1962, Pier Francesco Forleo si è fatto conoscere nel mondo televisivo grazie al suo ruolo in qualità di dirigente Rai. L’uomo si è laureato in economia e commercio, divenendo professore universitario proprio di economia aziendale. Successivamente, nel 2004, è diventato membro del gurpo di Viale Mazzini. Questa scelta lo ha portato a scalare, un passo alla volta, le gerarchie.

Inizialmente nella direzione del settore finanza e pianificazione, raggiungendo la direzione dei diritti sportivi, nel 2015. Un anno molto prolifico che gli ha permesso di divenire membro dello Sports Rights Committee e poi della Sports Right Assembly dell’UER.

Oltre ad essere conosciuto per la sua posizione lavorativa, è ricordato per aver sposato Elisabetta Ferracini, figlia di Mara Venier e Francesco Ferracini. In più si è distinto per la sua educazione e la sua eleganza, valori che gli hanno permesso di ricevere l’appellativo di “Principe”.

La sua improvvisa scomparsa – avvenuta a Roma – mostra tutti dispiaciuti.

La morte e le parole di Mara Venier

La Rai ha comunicato il suo cordoglio per la famiglia e ha speso bellissime parole per il dirigente, conosciuto per differenti motivazioni. Spentosi all’età di 62 anni il 9 Giugno 2023, a Roma, a parlare di lui anche Mara Venier che, in qualità di suocera, ha imparato ad accettarlo ed apprezzarlo.

Attraverso il suo canale Instagram, la conduttrice gli ha dedicato un pensiero:

“Pier, sei stato un genero meraviglioso… Hai portato solo gioia e amore nella nostra famiglia …Ed io ti ho voluto bene come un figlio. Siamo tutti annientati tutto troppo veloce”.

Una morte improvvisa che nessuno riesce ad accettare e che lascia un vuoto nel cuore di tutti i suoi cari.