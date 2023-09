Mara Venier, addio a Domenica In: “Sarà la mia ultima edizione”

Mara Venier annuncia il suo addio a Domenica In: “Sarà la mia ultima edizione”. La conduttrice conferma la sua decisione in conferenza stampa: “Voglio dedicare più tempo alle persone che amo”.

Mara Venier ha sconvolto i suoi tantissimi fan con un annuncio improvviso, in cui ha confermato la sua intenzione di dire addio a Domenica In. L’amata conduttrice 72enne lo ha spiegato il 14 settembre, durante la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione del varietà domenicale che riparte il 17 settembre. “Io sono convinta mai come questa volta che sarà il mio ultimo anno a Domenica in.” -ha affermato Venier- “Non penso finirò questo lavoro, magari farò qualcos’altro, non ho mai avuto tante offerte come da quando sono in età pensionabile, ma Domenica in è molto impegnativa, ci lavoro dieci mesi l’anno. Col tempo penso di dovermi dedicare di più alle persone che amo, a mio marito, i miei figli, i miei nipoti, perché la vita ti porta davanti a delle cose improvvisamente. Per questo voglio vivermi il mio amore anche se pare da qualche parte scrivano che mi sto separando…Non lo sapevo. Nicola è appena arrivato a Roma, ora gli vado a fare la polpette e di pomeriggio ho le prove del programma”.

Trent’anni al timone del varietà: “Non mi vedo a condurre altri programmi”

Quest’anno Mara Venier festeggia ben trent’anni alla guida di Domenica In. Un’annata importante e, forse, anche quella migliore per chiudere la sua carriera televisiva in grande stile: “È l’unico programma che posso condurre, non mi vedo da nessun’altra parte. Non so a cosa mi dedicherò in futuro. Ho una linea di moda per donne curvy come me e sarò ancora testimonial di Poste italiane. Le offerte ne ricevo tante, manco a 40 anni mi capitava. Alla mia età non me lo so spiegare”.