Gimbo Tamberi, che alle ultimi olimpiadi nel salto in alto ha ottenuto la medaglia d’oro, ha una solida relazione da diversi anni con la fidanzata Chiara Bontempi. I due, come annunciato dall’atleta, si sposeranno il 1 settembre 2022 e Gimbo ha sempre riservato per lei parole molto dolci.

Gimbo Tamberi su Chiara Bontempi: “È stata la mia salvezza”

Riguardo a quella che è la sua difficile vita da atleta, in una intervista rilasciata a Sette, il campione olimpico ha parlato anche della sua futura moglie riservandole parole molto importanti. “Chiara, la mia fidanzata, è stata la mia salvezza – Dovrei farle un monumento! Mi ha dato serenità, mi ha consolato. Ha messo da parte tantissime cose, senza che io glielo chiedessi. Gran parte di quell’oro olimpico è anche suo. Vivere accanto a un atleta non è per niente facile, siamo molto sportcentrici.

Il nucleo del mio mondo è Chiara, ma quando mi alleno o preparo una gara importante, tutta la mia testa va su quell’obiettivo”.

“Chiara è stata super”

Gimbo Tamberi ha anche parlato delle piccole rinunce quotidiane finalizzate alla sua vita da atleta dove “anche le cose più piccole vengono condizionate – ha rimarcato Tamberi – se pensiamo di andare fuori a cena, guardo a che punto sono con il peso o quando è l’allenamento successivo.

Salto compleanni, feste con amici. Un atleta che vuole puntare ad essere il primo al mondo, ogni scelta che prende, dal mattino alla sera, è per l’obiettivo che si è posto: da cosa mangia a colazione a quello che fa nel pre e post allenamento o prima di dormire. Questo ha condizionato anche la mia vita con Chiara: siamo insieme da 12 anni, ci saremmo potuti sposare o avere un figlio anche prima, ma volevamo fosse un momento dedicato a noi e questo poteva avvenire solo dopo aver fatto l’Olimpiade.

Chi ti sta vicino deve avere tanta pazienza e capire il perché di quelle rinunce. Chiara è stata super, ha compreso i miei sacrifici che sono stati di riflesso anche i suoi».