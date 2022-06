Elezioni comunali Reggio Calabria 2022, affluenza alle urne: dati in diretta

Elezioni comunali Reggio Calabria 2022, affluenza. Ecco tutte le informazioni sulle elezioni comunali che si svolgeranno a Reggio Calabria 2022 e sull’affluenza. Sono 21 i comuni del capoluogo calabrese in cui si vota per eleggere un nuovo sindaco. Ogni comune ha meno di 15mila abitanti, per questo motivo non vi sarà ballottaggio ma un turno unico.

Elezioni comunali Reggio Calabria 2022, affluenza dati in diretta dalle 12 di domenica 12 giugno

Domenica 12 giugno, i cittadini di Reggio Calabria sono chiamati a recarsi alle urne per eleggere il nuovo primo cittadino. Tuttavia, TrueNews dalle 7 alle 23 di domenica 12 giugno seguirà in diretta le elezioni e i dati della affluenza alle urne. Ecco i dati completi dell’affluenza alle ore 12. In base ai dati raccolti da Eligendo.it, in 21 comuni su 21, si è recato alle urne il 15,05% degli aventi diritto al voto.

Le urne rimarranno aperte dalle 7:00 alle 23:00: una volta chiuse le urne dovrebbe iniziare prima lo spoglio del referendum e poi quello per le amministrative.

Reggio Calabria 2022: dove si vota? Tutti i comuni in cerca di un nuovo sindaco

Sono ben 21 i comuni di Reggio Calabria al voto oggi per le elezioni amministrative 2022. I cittadini del capoluogo calabrese si recano alle urne per scegliere i nuovi sindaci delle piccole amministrazioni.

Come già anticipato, si tratta di comuni sotto i 15mila abitanti. Per questo motivo, non si avrà un ballottaggio ma si voterà in turno unico.

Si vota per le seguenti amministrazioni: Antonimina, Bagnara Calabra, Bovalino, Calanna, Campo Calabro, Caraffa del Bianco, Caulonia, Ciminà, Grotteria, Laganadi, Motta San Giovanni, Palmi, Placanica, Portigliola, San Ferdinando, San Lorenzo, San Procopio, Staiti, Terranova Sappo Minulio, Varapodio, Villa San Giovanni.