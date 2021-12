Vacanze, quali sono i ponti 2022?

Il 2021 sta per terminare e il 2022 è ormai alle porte. Ma quali sono i ponti del 2022 che determineranno le vacanze degli italiani? Eccola la lista completa di quelli che saranno i giorni più vantaggiosi per prendersi qualche giorno di vacanza e viversi un po’ di relax lontano dal lavoro.

Il 2021, in realtà, non è stato un anno tanto ricco di festività perchè molte feste tanto attese sono cadute proprio nei weekend e non nei giorni infrasettimanali.

Vacanze, tutti i ponti del 2022

Osservare attentamente il calendario del nuovo anno per capire quali ponti sfruttare (e quali no) è indubbiamente un grande classico. Il nuovo anno che ci aspetta, quindi, sarà così suddiviso:

Capodanno: 1 gennaio, sabato

Epifania: 6 gennaio, giovedì

Pasqua: 17 aprile, domenica

Pasquetta: 18 aprile, lunedì

Festa della liberazione: 25 aprile, lunedì

Festa dei lavoratori: 1 maggio, domenica

Festa della Repubblica: 2 giugno, giovedì

Ferragosto: 15 agosto, lunedì

Giorno dei Santi: 1 novembre, martedì

Immacolata: 8 dicembre, giovedì

Natale: 25 dicembre, domenica

Santo Stefano: 26 dicembre, lunedì

San Silvestro: 31 dicembre, sabato

Vacanze, ecco i giorni migliori da sfruttare

Il primo ponte 2022 che si avrà modo di sfruttare sarà quello dell’epifania, che cade di giovedì.

La festa della Liberazione del 25 aprile, cadendo di lunedì, permetterà di godere di tre giorni di “stacco” consecutivi e quindi di un weekend lungo. Brutte notizie per il primo maggio, la festa dei lavoratori, che sarà di domenica mentre ottime notizie arrivano dal 2 giugno. Si verificherà di giovedì, e questo darà modo di avere 4 giorni di stacco. Idem per il ponte dell’immacolata dell’8 dicembre che sarà sempre di giovedì.

Auspicando, naturalmente, che l’incertezza legata al Covid possa dare un po’ di tregua ai giovani e alle famiglie italiane che hanno voglia di tornare a viaggiare come un tempo.