Come cambia Pomeriggio 5 con Myrta Merlino: “Niente gossip, solo cronaca”

Come cambia Pomeriggio 5 con Myrta Merlino, le anticipazioni della nuova conduttrice: “Niente gossip, solo cronaca”. Intervistata da La Stampa, la nuova Regina del pomeriggio di Canale 5 parla della nuova linea editoriale del talk show.

Myrta Merlino presenta il suo Pomeriggio 5, come cambia il programma?

La nuova conduttrice di Mediaset Myrta Merlino, erede di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, ha concesso un’intervista a La Stampa, dove ha parlato del futuro del varietà pomeridiano di Canale 5. L’ex presentatrice di L’aria che tira si è detta più che pronta a seguire le direttive dell’AD del Biscione, Pier Silvio Berlusconi, riducendo “trash” e gossip a favore di contenuti più informativi e studiati. “Sarò il nuovo pomeriggio di Mediaset.” -ha affermato Myrta Merlino- “Niente gossip, farò cronaca popolare. Credo che la casalinga di Voghera non esista più. Sono donne e madri come me e hanno le mie stesse curiosità e le mie stesse paure. Pier Silvio mi ha convinto: ragione e sentimento possono stare nello stesso programma”. La rivoluzione “anti-trash” andrà a colpire anche gli autori e gli ospiti in studio, in modo da spingere Pomeriggio 5 sempre più lontano dalle sue radici e trasformarlo in un rotocalco dedicato all’informazione.

La conduttrice entra nel dettaglio: “Il gossip non mi appartiene, preferisco gli scoop”

La giornalista si è detta onorata di lavorare ad un programma così amato e seguito dagli spettatori: “Mi avvicino con umiltà e empatia a un grande pubblico che è sempre più sfaccettato e non vedo l’ora di iniziare a chiacchierare con loro”. Merlino ha poi spiegato più nel dettaglio le sue intenzioni: “Il nostro Pomeriggio Cinque sarà un rotocalco con tante sfaccettature e tutti i colori della vita. La parola gossip non mi appartiene. Mi piace di più la parola ‘scoop’, condividere con il pubblico notizie esclusive anche su temi da tabloid, certamente. Penso che le cosiddette soft news, siano in realtà una cosa molto seria e che vadano trattate con attenzione e rigore. Lo faremo, con personaggi di spettacolo, temi e fatti di costume, il racconto anche del bello che c’è nel mondo”.