Alex a Milano in concerto, il finalista di Amici 2022: scaletta delle canzoni e biglietti

Alex, all’anagrafe Alessandro Rina, è uno dei talenti musicali usciti dal talent di Amici, edizione 2022. Il cantante si esibisce in concerto nella serata di mercoledì 23 novembre 2022 al Fabrique di Milano.

Il giovane artista è in giro per l’Italia in occasione del il “Non siamo soli tour”, prodotto e organizzato da Vivo Concerti e Friends & Partners. Il 4 novembre è uscito il suo nuovo disco “Ciò che abbiamo dentro”. Di seguito la scaletta dei brani del suo concerto nella città lombarda. Saranno presenti i singoli che in questi mesi hanno raccolto milioni di ascolti su Spotify, come Sogni al cielo:

Non siamo soli

Sogni al cielo

Accade

Senza chiedere permesso

Ammirare tutto

Tra silenzi (Roma)

Mano Ferma

I biglietti dell’evento musicale

I biglietti sono ancora disponibili e si possono acquistare di conseguenza sulla piattaforma di ticketone.it. C’è il settore del Posto Unico ancora da riempire ed il prezzo del biglietto è di 28,75 euro.