Coppa Italia, Italiano spinge la Fiorentina: “Non dobbiamo mollare”

La stagione entra nel vivo e il mese di Aprile sarà fondamentale per moltissime squadre, soprattutto quelle che rincorrono più trofei. La Fiorentina di Italiano punta alla Coppa Italia dopo aver tracciato un percorso positivo e inaspettato. Arrivati in semifinale, i giocatori della Viola vogliono pensare in grande.

Italiano incita la Fiorentina, l’obiettivo è la finale di Coppa Italia

Dopo la vittoria in campionato contro l’Inter, la Fiorentina di Vincenzo Italiano sta vivendo un ottimo periodo di forma, tra Serie A e Conference League. La Viola giunge da ben otto vittorie consecutive, frutto del grande lavoro del tecnico classe ’77. Il nono posto in classifica evidenzia una netta ripresa, anche se il club è ormai fuori dalla corsa ai posti con vista Europa.

Per questo il 45enne vuole puntare alla finale di Coppa Italia, avendo come unico ostacolo il doppio confronto con la Cremonese. Un obiettivo più che concreto:

“Ora non posso non essere concentrato su ciò che abbiamo da fare. La mia testa è esclusivamente proiettata a quello. Preferisco non affrontare altri discorsi, penso solo alla possibilità di ottenere grandi soddisfazioni da qui a fine stagione”.

Intervistato a Radio Anch’io Sport, il mister nato in Germania ha parlato della stagione e di quello che vuole ottenere.

Mancano ormai circa due mesi, decisivi per il futuro del club:

“Il primo obiettivo è arrivare a una storica finale di Coppa Italia e cercare di metterci l’anima e il cuore, andremo a Cremona a battagliare, perché sicuramente dovremo fare questo. Siamo in un periodo positivo, in fiducia, è cresciuta l’autostima grazie alle vittorie. Aprile è un mese intenso, pieno di impegni e di emozioni che possiamo regalare ai nostri tifosi. Stiamo rimontando in campionato e ora possiamo toglierci alcune soddisfazioni, non dobbiamo mollare. Anche i calciatori dovranno cambiare mentalità. In tanti ti chiedono di giocare titolari ma quando giochi ogni tre giorni bisogna coinvolgere tutti, e avere rose ampie”.

Un periodo pieno di soddisfazioni ma, al contempo, di insidie. La Cremonese, ultima in classifica, è ormai certa della retrocessione e potrebbe dunque giocare qualche brutto scherzo.

L’andata di Coppa Italia si giocherà Mercoledì 5 Aprile alle ore 21:00, teatro dell’incontro sarà lo Stadio Giovanni Zini. Il 27 Aprile verrà disputato il ritorno.