Elena Ferrante su Netflix: annunciato il cast della serie sul suo ultimo romanzo

L’ultimo romanzo di Elena Ferrante in arrivo su Netflix, ecco il cast ufficiale della serie. La piattaforma di streaming americana sta producendo una nuova serie tv ispirata a La vita bugiarda degli adulti, l’ultimo libro della misteriosa autrice italiana. Quando esce la nuova serie tv? Chi fa parte del cast?

La vita bugiarda degli adulti: quando esce su Netflix?

Dopo il successo de L’amica geniale, un’altra opera di Elena Ferrante sbarca sul piccolo schermo, stavolta su Netflix.

Il colosso americano dello streaming, in collaborazione con Fandango, sta producendo una serie televisiva basata sull’ultimo romanzo della scrittrice, La vita bugiarda degli adulti. Il primo annuncio è arrivato nel 2020, con un teaser animato arricchito dalla voce narrante di Emma Marrone. Non è la prima collaborazione tra la Ferrante e Netflix: nel 2021 è uscito il lungometraggio ispirato al terzo libro dell’autrice, La figlia oscura.

La serie è ancora in produzione, pertanto non è ancora stata diffusa una data d’uscita ufficiale, ma dovrebbe essere disponibile in streaming entro la fine dell’anno.

Secondo la sinossi ufficiale di Netflix e Fandango, la serie racconta “il passaggio di Giovanna dall’infanzia all’adolescenza negli anni Novanta. La ricerca di un nuovo volto, dopo quello felice dell’infanzia, oscilla tra due Napoli consanguinee che però si temono e si detestano: la Napoli di sopra, che s’è attribuita una maschera fine, e quella di sotto, che si finge smodata, triviale. Giovanna oscilla tra alto e basso, ora precipitando ora inerpicandosi, disorientata dal fatto che, su o giù, la città pare senza risposta e senza scampo”.

Diversi mesi fa la direttrice del casting Valeria Miranda, ha lanciato su Facebook la ricerca di una giovane protagonista tra i 14 e i 18 anni, anche senza esperienza attoriale. Sarà un trampolino di lancio, quindi, per giovani interpreti ancora sconosciute in cerca di un’occasione.

Una formula già usata per L’amica geniale, che ha lanciato le carriere di Gaia Girace e Margherita Mazzucco. Le riprese hanno avuto inizio lo scorso Novembre e sono ricominciate a fine Gennaio, in seguito alla pausa natalizia. Sono tanti i luoghi caratteristici napoletani tra le location prescelte per la serie: dalle strade di Poggioreale a squarci di Posillipo.

Ecco il cast della serie Netflix di Elena Ferrante: le notizie ufficiali

Netflix ha annunciato il cast ufficiale di La vita bugiarda degli adulti.

Il regista Edoardo De Angelis ha preso posto dietro la macchina da presa. Nel ruolo della protagonista, l’adolescente Giovanna Trada, recita l’esordiente Giordana Marengo. Oltre all’attrice napoletana Valeria Golino, vincitrice del Nastro d’argento 2020 per la migliore attrice non protagonista per Ritratto della giovane in fiamme, è stata confermata la partecipazione del noto attore di fiction e cinema Alessandro Preziosi. La Golino interpreta la misteriosa zia Vittoria, mentre Preziosi recita al fianco di Pina Turco, nel ruolo dei genitori di Giovanna.

Tra gli altri membri del cast ricordiamo Rossella Gamba, Azzurra Mennella, Adriano Pantaleo, Giovanni Buselli, Raffaella Rea, Susy Del Giudice, Biagio Forestieri, Giuseppe Brunetti, Maria Vera Ratti e Gianluca Spagnoli.