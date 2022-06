Chi è Federica Strozzi, attrice di “Italiani fantastici e dove trovarli”: vita, carriera, Instagram

Chi è Federica Strozzi, attrice di Italiani fantastici e dove trovarli. L’interprete lombarda affianca il conduttore Alessandro Di Sarno e i colleghi Camilla Carnevali e Fausto Morabito nel nuovo candid camera show di Rai 2. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Chi è Federica Strozzi, attrice di Italiani fantastici e dove trovarli: vita e carriera

Federica Strozzi, nata a Milano nel 1982, ha 40 anni ed è una dei protagonisti del nuovo programma Italiani fantastici e dove trovarli, in onda su Rai 2 ogni giorno alle 14.

L’attrice affianca l’ex Iena Alessandro Di Sarno, in veste di conduttore, e i colleghi Camilla Carnevali e Fausto Morabito in un nuovo show di candid camera ispirato a Specchio Segreto di Nanni Loy. Nel corso della sua carriera ha recitato in piccoli ruoli in diversi film, tra cui Amici come prima, Infernet, A_Mors. Nel 2015 recita inoltre in Italiano Medio, esordio cinematografico di Maccio Capatonda, nel ruolo di Jessica.

Le clip in anteprima su Instagram: “Siamo una famiglia di Italiani fantastici“

L’attrice ha commentato con entusiasmo la sua nuova esperienza televisiva sul suo profilo Instagram, dove conta oltre 13mila follower: “Siamo una squadra di italiani fantastici!“. Poco prima dell’esordio su Rai 2, Federica Strozzi ha pubblicato una serie di foto e clip di dietro le quinte in anteprima, insieme ad una lungo post in cui parla del progetto con grande passione. “Italiani fantastici per me è una famiglia“ -spiega l’attrice- “Un gruppo bellissimo di amici, di persone forti, resistenti, capaci, professionali.

Gente che lavora con dedizione e cuore, che prende come missione ogni sfida. Sono grata di questa esperienza che mi ha certamente insegnato che anche se può sembrare una follia, vale sempre la pena buttarsi. Grazie a tutti per davvero, grazie per aver reso questo sogno possibile“.