Dove vedere Squid Game in italiano e chi sono i doppiatori

Dal 30 Novembre è finalmente disponibile il doppiaggio italiano di Squid Game: chi sono i doppiatori? La serie coreana ha avuto un successo strepitoso, ed è ora tornata in cima alla Top 10 delle serie Netflix più viste in Italia grazie al nuovo doppiaggio.

Squid Game in italiano: chi sono i doppiatori?

Dopo il grande successo internazionale di Squid Game, è arrivato anche il doppiaggio italiano della serie coreana che ha sconvolto il mondo. La traduzione e l’adattamento dei dialoghi è stato affidato a Marco Liguori. Luigi Saccone ha invece guidato il doppiaggio, forte della sua esperienza come direttore per La Casa di Carta. Tanti nomi noti nel cast di Squid Game per gli appassionati di voice acting, ma anche molte novità.

Il cast di doppiatori

Gianfranco Miranda doppia Seong Gi-hun, lo squattrinato di buon cuore protagonista della serie. Miranda, 45 anni, è un doppiatore con anni di esperienza. È stato la voce di Ryan Gosling, Adam Driver, Henry Cavill, Chadwick Boseman, Chris Hemsworth e Tom Hiddleston. Per gli appassionati di serie TV, Gianfranco Miranda è noto anche per aver prestato la voce al Patriota, interpretato da Anthony Starr in The Boys.

Cho Sang-woo, genio della finanza amico di infanzia di Seong Gi-Hun, è invece interpretato da Andrea Moretti. Il doppiatore romano ha ricoperto molti ruoli sia nel cinema che nell’animazione. La sua voce suonerà familiare agli appassionati dell’universo cinematografico Marvel. Andrea Moretti ha prestato la voce a Royce Johnson in Daredevil e Jessica Johnson, nel ruolo del sergente Brett Mahoney.

Frontman, l’organizzatore dello Squid Game, è stato doppiato da Francesco De Francesco. L’interprete pescarese è stato già la voce di Jason Momoa per il suo Aquaman nel film omonimo e in Justice League, nonché di Jai Courtney in Suicide Squad, dove interpreta Captain Boomerang.

Gianni Giuliano è la voce dell’anziano Oh Il-nam. Giuliano è noto per essere la voce ufficiale di Bill Nighy e ha doppiato grandi attori, del calibro di Jeremy Irons, James Woods, Michael Douglas e Kevin Spacey. È noto inoltre tra i fan dell’animazione come la voce ufficiale di Telespalla Bob ne I Simpson e come il primo doppiatore di Capitan Harlock.

Spicca anche Graziella Polesinanti, nel ruolo della madre di Seong Gi-Hun, Nastro d’Argento nel 1999 come miglior voce femminile per il suo doppiaggio di Fernanda Montenegro in Central do Brasil. Tra gli altri membri del cast, ci sono Marco Briglione nel ruolo del poliziotto Hwang Jun-ho, Sara Vitagliano nel ruolo della stoica Kang Sae-byeok, e Matteo Costantini nel ruolo di Abdul Ali.

Il simpatico annuncio di Netflix: il corso intensivo di coreano

Il canale Youtube ufficiale di Netflix ha annunciato il nuovo doppiaggio con un simpatico corto. Il video presenta una comoda soluzione per chi non ha intenzione di guardare Squid Game con i sottotitoli: un bel corso intensivo di coreano, dalla breve durata di 12 anni. “Se non avete 12 anni che vi avanzano” -recita la descrizione del video- “potete sempre guardarla doppiata in italiano a partire dal 30 novembre su Netflix”.

