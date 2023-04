Mina, nuovo album pubblicato “Ti amo come un pazzo”: ecco quali sono state le collaborazioni

Mina ha pubblicato il suo album: l’artista continua a fare musica seppur da anni ormai ha deciso di ritirarsi dalle scene pubbliche. Colpisce del nuovo lavoro musicale, la collaborazione con il giovane cantane Blanco.

Mina, nuovo album pubblicato “Ti amo come un pazzo”

Ti amo come un pazzo è il titolo del nuovo album pubblicato da Mina. “Non fare cose pubbliche è una sua scelta, nella sua carriera ha fatto tutto e poi ha scelto di fare solo ciò che ama, i dischi. Continuerà a farlo finché se la sentirà e ne avrà voglia perché il suo – ha dichiarato il figlio dell’artista Massimiliano Pani- è un bisogno”.

“Un album dai tanti sapori musicali, che affronta le varie sfaccettature dell’amore, tenute insieme dalla voce inconfondibile dell’icona della musica italiana, che – ricorda Pani – non fa concerti da 45 anni, non va in tv da 47 e non comunica via social”.

Ecco quali sono state le collaborazioni

Spicca la canzone insieme a Blanco dal titolo Un briciolo di allegria. “Mina è un mito anche per un giovanissimo come Blanco: anche lui, come tanti ragazzi e non solo, insieme al fidato Michelangelo ha inviato un brano alla divina. Lei lo ha ascoltato, se ne è innamorata”. “Michelangelo è venuto con Blanco a Lugano, questo è un pezzo del loro mondo che interessa – dice Pani – anche a Mina. E’ l’unica artista che dia soddisfazione ai giovani, è sempre molto curiosa e attenta, questo pezzo è loro, è Mina che entra nel mondo di Blanco”. E non lo fa in punta di piedi, ma con una chiusa che da sola vale tutta la canzone: “Quando l’ho sentita – ammette Michelangelo – mi sono dovuto sedere”.

Tra le collaborazioni alcune canzoni saranno e sono presenti nei lavori del regista Ferzan Ozpetek. Se Buttare l’amore era nella sigla della serie Le fate ignoranti di Disney+, Povero amore entrerà invece nel nuovo film Nuovo Olimpo, in arrivo su Netflix. “Abbiamo parlato a lungo della canzone per questo film, ho la grande fortuna – dice il regista – di avere un continuo scambio di idee con lei, che ha una disponibilità enorme. Legge le sceneggiature e trova subito pregi e difetti, per me è quasi soprannaturale. In questi anni – aggiunge – è stata tra le persone più importanti della mia vita: le avevo mandato il mio romanzo sul telefonino alle 14, alle 19 lo aveva già finito di leggere e mi ha scritto che era una bomba. Devo ammettere che, quando mi succede qualcosa di particolare, la prima cosa che penso è: cosa ne direbbe Mina? la chiamo? le chiedo consiglio?”. Del nuovo film, “le è piaciuta tantissimo la sceneggiatura e dice che non vede l’ora di vederlo, quando ho scelto Povero amore mi ha persino detto: Ferzan, guarda che puoi sempre cambiare idea”