Guendalina Tavassi è stata cacciata da un hotel per famiglie: la sua reazione furiosa

Guendalina Tavassi è stata cacciata e non voluta da un hotel per famiglie. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è sfogata sui social contro il resort che ha respinto la sua prenotazione. Al centro della polemica la sua ultima confidenza hot in un servizio de Le Iene.

Guendalina Tavassi è stata cacciata da un hotel per famiglie

Guendalina Tavassi è stata protagonista di una spiacevole vicenda. “Sono sconvolta, sono stata bandita da un hotel per famiglie e dalle molteplici strutture family di quella catena, perché il mio personaggio non collima con il resort”. Il duro sfogo dell’ex concorrente del Grande Fratello è arrivato sui social.

La sua reazione furiosa

“E’ giusto che sappiate tutti quanta gente di m.. c’è dietro a tante strutture familiari dove vanno tante famiglie in inverno con bambini perché si scia e c’è l’animazione”, racconta la showgirl, 37 anni. Poi ha aggiunto: “Dovevo soggiornare, qualche tempo fa, in una di queste strutture family. Purtroppo però, per problemi privati, non siamo potuti più andare. E così ho scritto un’email al Pr della struttura. Volete sapere cosa mi ha risposto?”.

La Tavassi ha poi reso pubblica anche la mail ricevuta dal Pr del resort, che recita: “Gentile Guendalina, in seguito alle sue ultime uscite e confidenze alle Iene, non siamo in grado di far collimare il suo personaggio con qualsiasi struttura family nel nostro portfolio. Sono davvero spiacente e spero che lei possa comprendere”. Il resort fa riferimento a uno degli ultimi servizi de Le Iene in cui ha dichiarato di fare sesso anche quattro volte al giorno. “Questa è una discriminazione bella e buona”, dice la Tavassi: “E’ una cosa schifosa, sono stata bandita e anche diffidata a parlarne…” e aggiunge: “Dopo un’intervista che era scherzosa…”.