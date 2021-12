Squid Game, la nuova serie sudcoreana targata Netflix, è sulla bocca di tutti. In poche settimane, è diventata la serie più vista in Italia e in decine di altri paesi. E per Ted Sarandos, amministratore delegato di Netflix, non si fermerà qui: “Sarà senz’altro la nostra serie non in inglese di maggior successo e ci sono buone possibilità che diventi la nostra più grande serie di sempre”. Squid Game è un successo senza precedenti: dopo neanche un mese dall’uscita dei primi nove episodi già si parla di una seconda stagione. Dove si può vedere Squid Game in streaming? C’è anche in italiano?

Squid Game, dove vederla in streaming in italiano

Dopo l’immenso successo riscontrato dalla serie, è ora disponibile su Netflix con il doppiaggio italiano. Inizialmente la serie era disponibile solo in lingua originale, inglese, tedesco, spagnolo e francese, con i sottotitoli in italiano. Per seguire la serie in streaming è necessario un abbonamento a Netflix, con un pagamento periodico a partire dai 7,99 € al mese. Oltre a Squid Game, sono disponibili tante altre famose serie tv in streaming in italiano, tra cui La Casa di Carta, Sex Education, Lucifer e Stranger Things.

Squid Game, la trama della serie che ha scosso il mondo

Squid Game segue le vicende di Seong Gi-hun, un giocatore d’azzardo squattrinato sull’orlo del precipizio. Dopo una vita di fallimenti e umiliazioni, Seong Gi-Hun è ormai indebitato fino al collo e non vede via d’uscita. Tutto cambia una notte, quando viene avvicinato in metropolitana da un uomo in giacca e cravatta che, dopo averlo messo alla prova, gli fa una proposta che non riesce a rifiutare. Insieme a centinaia di altri concorrenti, anche loro a corto di soldi, si ritroverà a competere in giochi per bambini per un ricco montepremi. Quello che Seong Gi-Hun e i suoi avversari non sanno è che c’è in gioco anche la loro vita.