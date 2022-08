Dove è andata in vacanza Raffaella Fico: ferie da single con la figlia Pia

Dove è andata in vacanza Raffaella Fico? La showgirl si rilassa in barca insieme alla figlia Pia, giorni dopo la sua rottura con Piero Neri.

Dove è andata in vacanza Raffaella Fico? Dopo la fine della storia con Piero Neri, la showgirl si è concessa un po’ di meritato relax da “mamma single”, insieme alla figlia Pia.

Dove è andata in vacanza Raffaella Fico: ferie in barca insieme alla figlia Pia

Pochi giorni fa Raffaella Fico ha annunciato ufficialmente la fine della sua storia con Piero Neri. La showgirl ex GF ha confermato su Instagram di aver lasciato l’imprenditore livornese: “Non sono più fidanzata, lasciamo stare.

Brutta pagina sentimentale, si è rivelato per me una grande delusione“. Di nuovo single dopo quasi un anno, Raffaella si è consolata concedendosi una vacanza insieme alla figlia Pia, nata nel 2012 dal suo amore con Mario Balotelli. Le ha beccate il settimanale Chi, che le ha fotografate in barca in pieno relax nelle splendido mare di Ischia. I fotografi le hanno inoltre immortalate in un ristorante dell’isola napoletana, intende a pranzare di fronte a una vista spettacolare.

La showgirl ha mostrato alcuni scatti mozzafiato del suo viaggio di fine estate anche sul suo profilo Instagram: “Nessuna estate dura per sempre”.

Raffaella Fico torna in tv? Cosa farà la showgirl a settembre

Con le ferie ormai concluse e settembre alle porte, in molti sono curiosi di sapere i progetti futuri di Raffaella Fico. Secondo alcune voci, la bella showgirl sarebbe pronta a tornare in televisione nei prossimi mesi. Da parte sua, l’ex gieffina si è detta interessata a tornare nella casa del Grande Fratello VIP in un’intervista al settimanale Vero: “È un’esperienza che rifarei…La casa più spiata dagli italiani ti mette a dura prova con te stessa, ti scuote interiormente, ti fa riflettere e ti mette a stretto contatto con i tuoi sentimenti”. Che Alfonso Signorini sia pronto a riaccoglierla nella casa più famosa della tv?