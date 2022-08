Raffaella Fico, storia finita con Piero Neri: perché ha lasciato il fidanzato?

È finita tra Raffaella Fico e Piero Neri: perché la showgirl ha lasciato il suo fidanzato? L’ex gieffina ha rivelato di aver chiuso la storia con l’imprenditore livornese sul suo profilo Instagram. Cosa è successo?

Raffaella Fico, è finita con Piero Neri: perché ha lasciato il suo fidanzato?

Raffaella Fico ha scioccato i suoi fan con una rivelazione improvvisa: la showgirl è di nuovo single. L’ex gieffina si è lasciata con Piero Neri, imprenditore 45enne, a capo di un’impresa mercantile livornese, suo fidanzato dalla scorsa estate. “A dire il vero l’ho lasciato.” -ha svelato la showgirl in un commento su Instagram– “Non sono più fidanzata”. Raffaella Fico ha preferito non condividere ulteriori dettagli, limitandosi a scrivere: “Lasciamo stare…brutta pagina sentimentale, si è rivelato per me una grande delusione“.

Una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno, considerato che i due, dopo quasi un anno di storia, avevano in programma di sposarsi cominciare insieme una famiglia. Un progetto ormai naufragato, come ha confermato la stessa Fico sui suoi profili social. Non è il primo matrimonio sfumato prima ancora dell’altare per l’ex concorrente del Grande Fratello VIP. In passato Raffaella Fico ha quasi sposato Alessandro Moggi, ma la coppia è scoppiata prima delle nozze.

Dopo una storia durata due anni, tanti alti e bassi e ritorni di fiamma, i due si lasciano definitivamente nel 2018.

Di nuovo single, la showgirl apre all’ex Balotelli: “Abbiamo un bel rapporto”

Messa ormai una pietra sulla relazione con Piero Neri, Raffaella Fico è tornata a parlare del suo grande ex storico, Mario Balotelli. La showgirl napoletana, intervistata dal settimanale Vero, ha parlato del suo rapporto con il calciatore, padre di sua figlia Pia: “Abbiamo un bellissimo rapporto.

Siamo molto sereni entrambi e questo ci aiuta tanto. L’equilibrio, l’accordo e l’intelligenza tra due genitori sono fondamentali per far crescere bene un figlio, è necessario non far pesare sui figli la propria situazione familiare, loro non hanno colpa di nulla. Pia è felicissima, tranquilla, sa che il suo papà e la sua mamma la amano e le vogliono un bene immenso“.