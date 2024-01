Kyle Walker, chi è il terzino del Man City: vita privata, doppia vita, carriera

Chi è Kyle Walker, terzino del Manchester City e della nazionale inglese. Dalla carriera e il successo nel mondo del calcio, agli scandali della sua vita privata. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Kyle Walker, vita privata e carriera del terzino del Manchester City

Nato a Sheffield il 28 maggio 1990, Kyle Walker ha 33 anni ed è un calciatore inglese di origini giamaicane di proprietà del Manchester City. Si è affermato nel ruolo di terzino destro grazie alla sua potenza fisica e alla sua grande velocità, doti che gli han permesso di diventare un punto fermo della difesa del Man City e della nazionale inglese. Cresciuto nelle giovanili dello Sheffield United, nelle prime fasi della sua carriera ha giocato anche per il Northampton Town, il QPR, l’Aston Villa. Il primo grande club inglese a credere nelle sue qualità è stato il Tottenham: per sei stagioni Walker è stato una delle colonne portanti della difesa degli Hotspur, con cui è sceso in campo in oltre 200 occasioni.

Il suo passaggio ai Citizens arriva nel 2017. Il Man City lo acquista per una cifra attorno ai 55 milioni di euro. Walker diventa fin da subito uno dei difensori più importanti della squadra: nei suoi sette anni con la maglia degli Sky Blues vince cinque campionati inglesi, quattro Coppe di Lega, due Coppe d’Inghilterra e due Community Shield. Walker si è tolto soddisfazioni anche in Europa, conquistando la Champions League 2022-23 e la Supercoppa UEFA 2023, a cui si aggiunge il Mondiale per Club nel 2023.

Vita privata: ex compagne, figli e la doppia vita del calciatore

Nel 2024 Kyle Walker è stato coinvolto in uno scandalo a causa della sua movimentatissima vita privata. Il calciatore è stato sposato per diversi anni con la sua compagna storica Annie Kilner, madre di tre dei suoi figli, Riaan, Roman e Reign, e di un quarto in arrivo. Insieme dal 2008, hanno convolato a nozze nel 2021 dopo anni di fidanzamento. Il loro lungo amore, tuttavia, è arrivato alla fine nel dicembre del 2023, a causa dell’infedeltà di Walker. Il calciatore ha infatti portato avanti per anni una doppia vita, costruendosi una famiglia anche con una sua vecchia fiamma, l’influencer Lauryn Goodman.

Il terzino aveva già avuto un breve flirt con Lauryn nel 2019, durante una pausa di riflessione con Annie. Da questa relazione era nato anche un figlio, Kairo Walker. Dopo le nozze con Kilner, tuttavia, Walker ha continuato a vedersi con l’influencer, concependo un secondo figlio con lei. Inizialmente, dopo la nascita della bambina, Lauryn Goodman ha tenuto segreta l’identità del padre. Stanca delle bugie di Walker, che si rifiutava di raccontare la verità a sua moglie, Lauryn ha spifferato tutto ad Annie nel giorno di Santo Stefano. Questa rivelazione ha creato una frattura insanabile per la coppia, con Kilner che ha subito chiesto il divorzio.