GF Vip, Elenoire Ferruzzi sbugiardata dai vicini, vive in una casa popolare

GF Vip 7, rivelazioni choc su Elenoire Ferruzzi: vive in una casa popolare?

Alcune rivelazioni choc hanno creato il caos attorno ad Elenoire Ferruzzi. La nota artista e showgirl, prima concorrente trans del Grande Fratello Vip, è finita al centro delle polemiche per le sue affermazioni sulla sua presunta lussuosa abitazione.

Ferruzzi ha infatti affermato di vivere in un elegante appartamento a City Life, una delle zone più prestigiose di Milano.

“Ho due ingressi uno in una via, l’altro in un’altra via.” -ha spiegato l’icona LGBT agli altri inquilini della casa- “Ora c’è la donna di servizio che vive con me. Ma non la vedo praticamente mai perché lei ha la sua ala di casa, il suo bagno. Anche adesso che non ci sono lei sta lì.

Abito a CityLife, ma basta fargli pubblicità altrimenti voglio che mi regalino le spese condominiali! Quanto costano? 2 mila euro al mese! La casa l’ho pagata una fucilata, non puoi capire. Ho una palestra in casa, poi ci sono due palestre nel mio complesso e una piscina”. Le dichiarazioni della gieffina hanno fatto rizzare le orecchie ai suoi vicini di casa che si sono mossi per sbugiardarla: secondo la loro testimonianza la Ferruzzi vivrebbe in realtà in una casa popolare.

La smentita dei vicini di casa: “Tutta una bufala, non vive a City Life”

Il presunto vicino della showgirl ha contattato la picconatrice dei famosi Deianira Marzano su Instagram, smentendo le dichiarazioni della concorrente: “Non vive a CityLife è una bufala, vive in una zona popolare di Milano. Vivo qui ti assicuro che è vero. L’appartamento è in un palazzo popolare con case di ringhiera. Due finestre in croce”. L’influencer ha commentato così il messaggio in una storia: “Ma infatti non ci sta nulla di male.

Solo che racconta un sacco di frottole”.