Don Matteo Prodi, chi è il figlio di Vittorio Prodi: vita privata, carriera, età

Chi è Don Matteo Prodi, figlio di Vittorio Prodi. Scopriamo qualche informazione in più sui familiari dell’ex parlamentare scomparso a fine luglio 2023 dopo una lunga malattia. Cosa sappiamo sul conto del sacerdote?

Chi è Don Matteo Prodi, figlio di Vittorio Prodi: vita privata e carriera

Nato a Bologna il 15 novembre 1966, Don Matteo Prodi ha 56 anni ed è il quarto figlio di Vittorio Prodi, noto ex parlamentare fratello dell’ex premier Romano Prodi. Si è laureato in Economia e Commercio con il massimo dei voti nel 1990, all’Università di Bologna. In seguito ha cominciato il suo percorso in ambito teologico, conseguendo il titolo di Bacceliere nel 1996 presso la Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna. Nello stesso anno viene ordinato diacono dal cardinale ed arcivescovo Giacomo Biffi, che nel 1997 lo ordina presbitero. Nel 1999 il sacerdote ottiene il titolo di Licenziato in teologia sempre in Emilia Romagna.

Dal novembre del 2004 Don Matteo Prodi ricopre il ruolo di parroco di Santa Maria di Ponte Ronca, presso il comune di Zola Predosa, a Bologna. Lascia la parrocchia nel 2017, quando annuncia a sorpresa le sue dimissioni dopo mesi di polemiche per la sua decisione di accogliere profughi in canonica: “Non mi voglio soffermare sulle cause di questo avvicendamento alla guida della parrocchia; il vescovo mi disse già molti mesi fa che 10 anni erano abbastanza; la necessità di creare unità pastorali ha dato pure il suo contributo; ma le grandissime difficoltà che ho sperimentato, soprattutto l’ultimo anno, hanno, sicuramente, accelerato il processo”.

In parallelo alla sua attività sacerdotale, Prodi porta avanti una carriera accademica e giornalistica e molte attività di volontariato. Per diversi anni è professore incaricato alla Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna. In carriera ha insegnato Morale sociale speciale e gestito corsi in molte facoltà teologiche italiane. Dal 2020 è professore incaricato alla Facoltà di Teologia dell’Italia Meridionale, sezione San Luigi. È inoltre il presidente della Cooperativa sociale di Comunità iCare e il responsabile della “Scuola di impegno socio-politico” della diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti.

La morte del padre e il suo ultimo saluto: “Ha avuto una vita bellissima”

L’ex parlamentare e fisico Vittorio Prodi è scomparso dopo una lunga lotta con una malattia il 29 luglio 2023, all’età di 86 anni. Un lutto molto doloroso per il figlio Matteo, che ha omaggiato suo padre con un ultimo messaggio: “Ha avuto una vita bellissima, sia umana che professionale, sempre animato dalla fede. Il suo tesoro più grande però è stato sua moglie, mia mamma Alessandra. “. Don Matteo ricorda inoltre il suo rapporto con Romano Prodi, il più vicino a lui tra i suoi numerosi fratelli: “Lui era il numero Sette, Romano il numero Otto. Anche per questo erano così uniti, oltre alla passione politica e a quella per la bicicletta”.