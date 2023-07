Chi era Vittorio Prodi, la causa della morte dell’ex parlamentare europeo fratello di Romano Prodi. Il politico e fisico italiano si è spento il 29 luglio 2023, all’età di 86 anni. Il figlio: “Ha avuto una vita bellissima”.

Chi era Vittorio Prodi, causa morte dell’ex parlamentare fratello di Romano Prodi

L’ex europarlamentare Vittorio Prodi è morto a Bologna il 29 luglio 2023 all’età di 86 anni, scomparso dopo una lunga lotta con una malattia. Un altro lutto importante per suo fratello, l’ex premier Romano Prodi, già addolorato per la scomparsa della moglie Flavia Franzoni lo scorso giugno. Uno dei quattro figli di Vittorio, Don Matteo Prodi, lo ricorda così: “Ha avuto una vita bellissima, sia umana che professionale, sempre animato dalla fede. Il suo tesoro più grande però è stato sua moglie, mia mamma Alessandra”.

Molti rappresentanti del mondo della politica hanno espresso la loro vicinanza alla famiglia Prodi. Il presidente del Gruppo Azione-Italia Viva al Senato Enrico Borghi saluta così il collega su Twitter: “Vittorio Prodi è stato tante cose, ma anzi tutto una persona di un grande spessore valoriale, umano e professionale. A nome mio e di tutto il gruppo Azione-Italia Viva-Renew Europe le più sentite condoglianze a tutta la famiglia. Riposa in pace, Vittorio”. Anche la Lega si unisce al cordoglio: “Esprimiamo le più sincere condoglianze e vicinanza a Romano Prodi e alla sua famiglia, in questo momento di dolore, per la scomparsa del fratello Vittorio”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

La carriera politica ed accademica di Vittorio Prodi

Nato a Reggio Emilia il 19 maggio 1937, Vittorio Prodi era il settimo dei nove figli dell’ingegnere Mario Prodi e di sua moglie Enrichetta Franzoni. Come la maggior parte dei suoi fratelli, si era costruito un’importante carriera in ambito accademico. Nel 1959 consegue una laurea in Fisica all’Università di Bologna. Negli anni successivi Prodi diventa professore associato del Dipartimento di Fisica dell’ateneo bolognese e lavora come ricercatore in molti istituti nazionali ed internazionali. Scrive diverse pubblicazioni, soprattutto nell’ambito della geofisica, e firma cinque brevetti internazionali. Dal 1986 al 1992 è inoltre il presidente dell’Azione Cattolica di Bologna.

In parallelo alla sua attività accademica, Vittorio Prodi porta avanti anni di impegno e lavoro nella politica. Dal 1995 al 2004, supportato dal partito La Margherita, è il Presidente della Provincia di Bologna. Nel 2004 viene eletto al Parlamento Europee con la lista Uniti nell’Ulivo, elezione confermata nel 2009 tra le fila del Partito Democratico. Resta un europarlamentare fino al 12 giugno 2014. Durante la sua esperienza politica in Europa ha fatto parte dell’ENVI, la Commissione parlamentare per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, dell’ITRE, la Commissione Industria, ricerca ed energia, e della Sottocommissione sui diritti umani dal 2009 al 2012. È stato inoltre il primo vice-presidente della Commissione Temporanea sul Cambiamento Climatico e presidente della delegazione per le relazioni con il Sudafrica.

Vita privata, moglie e figli

Vittorio Prodi era sposato da molti anni con l’amore della sua vita, Alessandra, madre dei suoi quattro figli: Marco, Luca, Giovanni e Matteo. Il politico e sua moglie vivevano insieme a Bologna e non è noto a quanto ammontasse il loro patrimonio. Il suo figlio più giovane, Matteo, è un sacerdote molto attivo a livello pubblico e sociale.