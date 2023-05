Finale di Champions League 2023: dove, quando si gioca e come acquistare i biglietti

Finale di Champions League 2023: la massima competizione europea è arrivata alle battute finali e dunque ci si prepara all’ultimo grande match per decretare il vincitore. Ecco dove si giova la partita e come acquistare i biglietti.

Finale di Champions League 2023: dove e quando si gioca

La finale di Champions League 2023 si giocherà sabato 10 giugno alle ore 21 in Turchia nello stadio dell’Ataturk Stadium, che avrebbe già dovuto ospitare l’evento nel 2020 prima e nel 2021 poi, in entrambi i casi rinviato a causa della pandemia di coronavirus. C’è già la prima finalista che è l’Inter mentre l’altra squadra uscirà dallo scontro tra Real Madrid e Manchester City.

Come acquistare i biglietti

I prezzi per il pubblico generale, invariati rispetto al 2022, sono stati suddivisi in quattro categorie da 70, 180, 490 e 690 euro a persona. Come comunicato dall’UEFA, “un totale di 47.200 biglietti su 72.000 sono disponibili per la vendita direttamente ai tifosi e al pubblico generale. Le due squadre che raggiungeranno la finale riceveranno 20.000 biglietti a testa, con i rimanenti in vendita su UEFA.com/tickets.“I biglietti riservati agli spettatori con disabilità costano 70 euro (tutti i biglietti hanno il prezzo della Categoria 4 e danno diritto a un biglietto per l’accompagnatore). La UEFA aveva avviato la prima fase della vendita dei biglietti sul proprio sito lo scorso mese (si è chiusa il 28 aprile). I biglietti rimanenti sono riservati alla struttura organizzativa locale, alla Uefa, alle associazioni affiliate alla Uefa, ai partner commerciali e alle emittenti.