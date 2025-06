Taobuk 2025 al Delta Hotels By Marriot Giardini Naxos: rinnovata la collaborazione

Il Delta Hotels by Marriott Giardini Naxos ha preso parte alla quindicesima edizione di Taobuk – Taormina International Book Festival, confermando per il secondo anno consecutivo il proprio coinvolgimento all’interno della programmazione culturale dell’estate siciliana. L’hotel, affacciato sulla baia di Giardini Naxos, ha ospitato due eventi all’interno del calendario ufficiale del festival, mettendo a disposizione i propri spazi per momenti dedicati all’incontro tra letteratura, riflessione e convivialità.

Il primo appuntamento si è svolto giovedì 19 giugno nel giardino mediterraneo della struttura, trasformato per l’occasione in location per una cena in piedi con circa 100 invitati, tra cui figure legate al festival e rappresentanti istituzionali. Il menu ha proposto piatti ispirati alla tradizione gastronomica delle isole del Mediterraneo, curati da uno chef che ha reinterpretato ricette locali con attenzione alle contaminazioni culturali. L’iniziativa ha avuto anche un valore simbolico, come momento di incontro tra cultura, territorio e ospitalità.

Domenica 22 giugno si è invece tenuta una conversazione pubblica con Massimiliano Ossini, conduttore televisivo e autore del libro “Un passo dalla vetta. Un passo dalla vita” (Rai Libri). L’incontro si è svolto negli spazi interni dell’hotel e ha visto la partecipazione della giornalista Valeria Brancato, presidente della Fondazione Taormina, in qualità di moderatrice. L’intervento di Ossini ha ruotato attorno al racconto della spedizione italo-pakistana femminile sul K2, a settant’anni dalla prima salita, e ha offerto uno spunto per riflettere sui temi del limite, della sfida e della fragilità umana.

La collaborazione tra Taobuk e Russotti Gestioni Hotel

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di collaborazione tra Taobuk e Russotti Gestioni Hotel (RGH), il gruppo che gestisce il Delta Hotels by Marriott Giardini Naxos. L’obiettivo, come spiegato dallo stesso gruppo, è quello di fare dell’hotel un punto di riferimento per eventi culturali e iniziative legate alla valorizzazione del territorio. “Il successo di questa seconda collaborazione con Taobuk conferma la validità della nostra visione di ospitalità come esperienza culturale e di bellezza”, ha commentato il Managing Director Pippo Russotti.

La struttura, situata a pochi chilometri da Taormina e dall’Etna, conta 296 camere, 11 sale meeting e due ristoranti affacciati sul mare – La Sciara e Panarea – oltre a numerosi spazi dedicati al relax e agli eventi. La filosofia dell’hotel si ispira al principio “Simple Made Perfect”, con l’intento di coniugare l’accoglienza tipica siciliana a un’offerta moderna e personalizzata, rivolta tanto al turismo quanto agli eventi culturali di respiro internazionale.