Berbard Arnault, lo yacht non attracca a Napoli perché troppo grande: lunghezza e costo dell’imbarcazione

Berbard Arnault, lo yacht non ha attraccato nel porto di Napoli perché troppo grande. Incredibile vicenda che è capitata al miliardario che ha dovuto girare la mega imbarcazione e rinunciare al mare della città campana.

Berbard Arnault, lo yacht non attracca a Napoli perché troppo grande

Symphony, mega yacht di Bernard Arnault, il proprietario della Louis Vuitton e di altre aziende d’alta moda. Nelle ultime ore è scattata la polemica perché la grande imbarcazione è stata respinta dal porto di Napoli. Non è stato possibile attraccare perché considerata troppo grande per il porto della città campana. “Napoli paga il mancato ammodernamento del porto di Napoli, trasformato in succursale di quello di Salerno”, ha dichiarato Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania. “È irragionevole attribuire le responsabilità alla Capitaneria, la quale si è limitata ad applicare le leggi”, ha aggiunto.

“Le responsabilità, piuttosto, sono di chi scientemente non ha sviluppato il porto di Napoli”, ha spiegato ancora Martusciello. “Fino a quando non si comprenderà che Napoli è capoluogo di Regione e, in quanto tale, merita un porto all’altezza, saremo costretti a respingere le imbarcazioni di lusso”, ha concluso.

Lunghezza e costo dell’imbarcazione

La mega imbarcazione del miliardario Arnault è una delle più grandi e costose al mondo. Il suo valore si aggira infatti intorno ai 150 milioni di euro. Symphony è in grado di ospitare 16 persone in 8 diverse cabine, tra cui una suite master, una cabina vip e 6 cabine doppie, a cui si aggiungono le 12 stanze riservate all’equipaggio composto attualmente da 27 persone. Secondo la scheda tecnica ha una lunghezza di 101,5 me una larghezza di 14,1 metri. A bordo c’è una piscina, ascensori, doppio cinema al chiuso e all’aperto, una spa, un beach club, svariati bar, una palestra, un centro estetico, una sala da ballo, una biblioteca e infine un campetto da golf.

LEGGI ANCHE: Italia Loves Romagna, quanto è stato raccolto e lo share della diretta tv dell’evento benefico