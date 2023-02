Diletta Leotta è incinta? Intanto scatto e messaggio romantico per Karius a San Valentino

Diletta Leotta potrebbe essere incinta. Almeno sono le voci che stanno circolando da diverse ore sui social dove che qualcuno ha visto probabilmente un gonfiore sulla pancia della conduttrice di Dazn. Intanto, ecco come la coppia Leotta-Karius ha trascorso la serata di San Valentino.

Diletta Leotta è incinta?

Nelle ultime ore si sono scatenate le voci di gossip che vorrebbero la conduttrice di Dazn Diletta Leotta incinta. Sui social è partita la presunta voce perché qualcuno ha notato negli ultimi scatti della bionda siciliana un gonfiore sospetto. Nella settimana di Sanremo, la conduttrice ha pubblicato sui social una serie di scatti con diversi abiti e in uno scatto qualcuno ha visto qualcosa in più nel pancino della bella Leotta. Per ora non ci sono state né conferme né smentite ma la coppia sta diventando sempre più social, poi Karius è anche senza squadra e dunque avrà più tempo per la sua bella.

Scatto e messaggio romantico per Karius a San Valentino

Non solo l’ultimo post nel giorno di San Valentino, perché la Leotta ha dedicato una serie di storie per festeggiare in modo social e romantico la storia d’amore con il suo Karius. Prima uno scatto insieme mentre si baciano poi un video in cui si capisce che i due hanno trascorso la serata in casa cucinando e mangiando da soli, lontani da qualche occhio indiscreto di troppo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

