Molly Hickey e Fiona, chi sono le sorelle di Angus Cloud: cosa sappiamo di loro?

Chi sono le sorelle di Angus Cloud, cosa sappiamo di Molly Hickey e Fiona? Scopriamo qualche dettaglio in più sulla famiglia dell’attore di Euphoria, scomparso improvvisamente all’età di soli 25 anni.

Chi sono Molly Hickey e Fiona, sorelle di Angus Cloud: cosa sappiamo di loro?

La tragica morte di Angus Cloud, scomparso all’età di soli 25 anni il 31 luglio 2023, ha lasciato un vuoto nel mondo del cinema e nel cuore dei fan di Euphoria. Il giovane attore californiano lascia la sua fidanzata Sydney Martin e la sua famiglia, che ha chiesto al pubblico di rispettare la sua privacy in questo momento doloroso: “Speriamo che il mondo lo ricordi per il suo umorismo, le risate e l’amore per tutti. Chiediamo privacy in questo momento poiché stiamo ancora elaborando questa perdita devastante”. Cloud era il figlio più grande di Conor Hickey e di Lisa Cloud McLaughlin. Aveva due sorelle minori, due gemelle: Molly Hickey e Fiona. Entrambe si sono costruite una vita ben lontana dalla luce dei riflettori, per questo le informazioni sul loro conto sono molto limitate. Fiona sta portando avanti la sua educazione e in passato ha frequentato l’Università del Michigan, anche se non è noto in quale facoltà.

Come è morto l’attore, le ipotesi sulla sua scomparsa

La famiglia di Angus, per il momento, ha preferito non divulgare dettagli sulla morte del giovane attore. Secondo alcune indiscrezioni diffuse da TMZ, la causa della morte potrebbe essere un overdose, o persino il suicidio. Angus Cloud ha sempre parlato apertamente dei suoi demoni interiori: da anni lottava contro problemi di depressione, ansia e dipendenza da droghe. Secondo una fonte vicina all’attore, intervistata da TMZ, un lutto familiare lo aveva portato a “combattere gravi pensieri suicidi”. Suo padre Conor, infatti, era morto da poco e Angus era andato a seppellirlo in Irlanda. Non ci sono conferme, al momento, ma si ipotizza che il dolore sia stato tale da spingerlo a togliersi la vita.