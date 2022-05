Michela Ansoldi è la figlia di Iva Zanicchi e Antonio “Tonino” Ansoldi, produttore discografico scomparso nel 2020. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Michela Ansoldi, chi è la figlia di Iva Zanicchi

Michela Ansoldi, figlia di Iva Zanicchi, è nata nel 1967 e, scegliendo una strada diversa da quella dei suoi genitori, ha deciso di diventare psicologa. Michela ha sofferto durante l’infanzia l’assenza della madre, che spesso era lontana casa a causa della sua carriera.

Sappiamo che la figlia di Iva Zanicchi ha avuto due figli: Luca, nato nel 1998, e Virginia Catellani, nata nel 2003. Non è noto se Michela sia sposata, ma quel che è certo che ha una bellissima famiglia. La mamma, quindi, è sempre stata lontana dai riflettori.

L’infanzia lontana dalla madre Iva

Per quanto riguarda la sua infanzia, Iva Zanicchi ha ricordato al programma “Non disturbare” condotto da Paola Perego che “tutti gli anni andavo via un mese. Io non l’ho mai vista piangere.

A 18 anni compiuto, però, mi svelò che aveva sofferto tantissimo la mia assenza. Ho sbagliato a non portarla con me nei miei viaggi di lavoro perché volevo proteggerla, ora cambierei tutto”, ha detto Iva a Paola Perego nel programma “Non disturbare”.