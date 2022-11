Loris Karius oggi: fidanzata Diletta Leotta, stipendio, papere, carriera

Loris Karius oggi è la nuova fiamma di Diletta Leotta, famosa conduttrice televisiva sportiva e conduttrice radiofonica italiana.

Loris Karius oggi

Loris Karius è un calciatore tedesco, attualmente portiere del Newcastle Utd. Dopo essere cresciuto nell’Ulma e aver trascorso quattro anni nel vivaio dello Stoccarda, nell’estate 2009 viene tesserato dal settore giovanile del Manchester City. Nel 2012, poi, ha firmato con il Magonza e in quell’anno ha debuttato in Bundesliga contro l’Hannover. All’età di 19 anni è diventato il più giovane portiere a esordire nella storia della Bundesliga.

Le papere del portiere

Karius è stato acquistato dal Liverpool nel 2016, è purtroppo protagonista in negativo della finale di Champions 2017-2018 contro il Real Madrid dove alcuni suoi errori hanno favorito la squadra avversaria. Ad esempio quando, nel tentativo di effettuare un rilancio con le mani, provoca il gol dell’1-0 facendo rimbalzare il pallone addosso all’attaccante del Real Madrid Karim Benzema.

Successive analisi mediche hanno evidenziato come questi errori potrebbero essere stati determinati da un trauma cranico ravvisato dopo uno scontro di gioco col difensore madrileno Sergio Ramos.

Stipendio

Attualmente il portiere ha un contratto prevede 1,2 mlioni di euro per sei mesi, con la possibilità di essere prorogato per altri sei alla medesima cifra.

La storia con Diletta Leotta

Diletta Leotta e Loris Karius dopo le voci di gossip che erano trapelate, pare che stiano ufficialmente insieme. I due sono stati infatti avvistati a Miami per godersi qualche giorno di relax visto che i campionati sono in pausa per i Mondiali.

I due ormai si dividono tra Milano, dove lei ha l’appartamento e dove sono stati visti insieme la prima volta ma anche Londra, la città dove il calciatore gioca.

La conduttrice di Dazn ha pubblicato foto bollenti su Instagram in bikini bluette e ha scritto la parola “Holiday”.

