Diego Di Domenico, chi è il fidanzato di Adelaide De Martino: vita privata, carriera, figli

Chi è Diego Di Domenico, fidanzato di Adelaide De Martino. Scopriamo qualche informazione in più sulla vita privata della sorella di Stefano De Martino. Cosa sappiamo della coppia?

Chi è Diego Di Domenico, fidanzato di Adelaide De Martino: vita privata, carriera

Nato e cresciuto a Napoli, Diego Di Domenico è il fidanzato di Adelaide De Martino, sorella del conduttore e ballerino Stefano De Martino. È il nipote d’arte di Enzo Di Domenico, celebre cantautore e paroliere partenopeo. Anche Diego si è costruito una carriera nel mondo dello spettacolo, affermandosi come producer, manager e organizzatore di eventi. Nel corso degli anni ha collaborato con molti artisti e vip italiani tra cui Gigi & Ross, Elisabetta Gregoraci, Mariano Bruno e Natale Galletta. Diego ha inoltre lavorato per molti anni alla produzione dello show comico Made in Sud prima di dedicarsi anima e corpo all’organizzazione di eventi. Il suo profilo Instagram conta ad oggi quasi 17mila follower.

Vita privata e figli

Diego Di Domenico è il padre di una bambina, nata da una sua relazione precedente. Oggi aspetta un altro figlio, un maschietto di nome Mattia, con Adelaide De Martino. I due hanno pubblicato su Instagram un video per il gender reveal del nascituro. Nella clip Diego ed Adelaide, bendati, si dipingono i vestiti a vicenda. Solo a lavoro concluso si tolgono la benda e scoprono il colore della vernice, blu, ad indicare che il loro figlio sarà un maschio. “Abbiamo deciso di condividere con voi questo momento.” -scrive Diego sul suo profilo- “Un momento dove il cuore era a mille e l’emozione non si può spiegare!”.