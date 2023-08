Tomiyasu torna in Serie A? Il giapponese conteso da Inter e Napoli

Takehiro Tomiyasu torna in Serie A? Sempre più calda l’ipotesi del ritorno in Italia per il difensore giapponese in forza all’Arsenal: è duello tra Inter e Napoli. Si parla di prestito, ma i Gunners vogliono la cessione a titolo definitivo.

Takehiro Tomiyasu torna in serie A? È duello tra Inter e Napoli

Il tassello perfetto per completare la difesa dell’Inter o del Napoli potrebbe essere un cavallo di ritorno per la serie A. Secondo alcune indiscrezioni, l’Arsenal starebbe cercando acquirenti per Takehiro Tomiyasu, roccioso difensore giapponese acquistato nel 2021 dal Bologna per 20 milioni di euro più 3 di bonus. Per l’esperto di mercato Nicolò Schira i Gunners hanno offerto il giocatore proprio all’Inter e al Napoli, entrambe in cerca del nome giusto per rafforzare la retroguardia dopo gli addii di Skriniar e di Kim. I nerazzurri, orfani anche di D’Ambrosio, avrebbero manifestato interesse per Tomiyasu, ma solo con la formula del prestito. L’Arsenal sarebbe però interessato solo ad un’offerta per una cessione a titolo definitivo.

Le smentite dal web: “Fa parte del progetto, cessione solo se arriva un terzino”

Non sembra essere dello stesso parere il giornalista di Sky Sport Fabrizio Romano, secondo il quale l’Arsenal non ha alcuna intenzione di privarsi di Tomiyasu. La costanza e la grande versatilità del giapponese, in grado di giocare sia da centrale che da terzino destro, è considerata un’arma importante per il team londinese: “È parte integrante dei progetti dell’Arsenal, non è stato offerto a club italiani”. Ciononostante, Romano ritiene che una sua cessione sia possibile alle giuste condizioni: “La situazione può cambiare solo se nel caso in cui l’Arsenal acquisti un nuovo terzino”.