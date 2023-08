Marck Zuckerberg contro Elon Musk: “Poco serio”. Incontro a rischio?

Marck Zuckerberg contro Elon Musk: il fondatore di Facebook ha attaccato duramente il proprietario di Tesla e Twitter, accusandolo di essere poco serie. Il combattimento così sembra essere a rischio mentre sono arrivate diverse autocandidature come location del match.

Marck Zuckerberg contro Elon Musk: “Poco serio”

Un altro capitolo si aggiunge nella storia dell’incontro in Italia tra Marck Zuckerberg ed Elon Musk. Il fondatore di Facebook ha attaccato duramente il proprietario di Tesla w Twitter. “Penso che siamo tutti d’accordo che Elon non sia serio ed è ora di voltare pagina. Ho proposto una data – ha scritto Zuckerberg su Threads – Dana White si è offerta di rendere questa competizione per beneficenza ufficiale. Ma Elon non conferma la data, dice che ha bisogno di un intervento chirurgico, e ora chiede di fare un match di pratica nel mio giardino. Se mai Elon prenderà sul serio l’ipotesi di un evento ufficiale, sa come contattarmi. Altrimenti, è ora di andare avanti. Mi concentrerò sulla competizione con persone che prendono lo sport sul serio”.

Incontro a rischio?

Dunque, dopo le ultime dichiarazioni di Zuckerberg il combattimento potrebbe essere seriamente a rischio. Intanto, dopo aver dovuto mettere da parte il sito del Colosseo come luogo prescelto, sono fioccate le autocandidature di molte città e non solo in Italia: da Pompei alla Basilicata, da Firenze a Benevento fino a Parigi.

