Dennis Fantina, chi è il cantautore primo vincitore di Amici: vita privata, moglie, cosa fa oggi

Chi è Dennis Fantina, cantautore e vincitore della prima edizione di Amici: cosa fa oggi? Nel corso degli anni si è affermato anche come conduttore radio e personaggio tv. Scopriamo qualche informazione in più sull’artista, sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Nato a Trieste il 6 dicembre 1976, Denis Fantina ha 46 anni ed è un cantautore italiano in attività dal 2001, anno in cui si fa conoscere vincendo la prima edizione di Amici di Maria De Filippi, all’epoca noto come Saranno famosi. Questa vittoria, oltre a lanciarlo a livello nazionale, gli vale un contratto di un anno con le reti Mediaset. Nel 2002 diventa, insieme ad altri ex concorrenti di Amici, il testimonial della Tim e partecipa al Tim Tour. Nello stesso anno arriva il suo primo album, Dennis, contenente brani scritti da artisti di spessore come Mango ed Elisa. Negli anni successivi pubblica altri due album, Io credo in te nel 2005 e Buone sensazioni nel 2007.

Nonostante la sua carriera musicale fatichi a spiccare il volo, Fantina ha poi spaziato in altri settori nel mondo dello spettacolo. Ha lavorato come per Radio Italia e Video Italia ed è spesso apparso sul piccolo schermo in diversi talent e game show. Nel 2006 è stato un concorrente e finalista di Notti sul ghiaccio, spin-off di Ballando con le stelle condotto sempre da Milly Carlucci. Più di recente ha fatto da giurato a Miss Reginetta Italia e ha partecipato al game show di Michelle Hunziker All together now. Tra il 2021 e il 2022 è tra i concorrenti del Tale e Quale Show, arrivando al sesto posto nell’edizione 2021 e all’undicesimo nel Torneo. Oggi vive a Trieste con la sua famiglia, dove lavora come conduttore radiofonico.

Vita privata: moglie, figli, Instagram

Dennis Fantina è felicemente sposato da molti anni con Sabina, sua compagna di vita dal 2005. Molto riservata e ben lontana dal mondo dello spettacolo, è la madre dei due figli del cantautore: Nathan, nato nel 2005, e Neal, nel 2011. Dennis appare spesso in compagnia dei suoi figli sul suo profilo Instagram, che ad oggi ha raccolto un seguito di quasi 16mila utenti.