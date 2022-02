Chi è il marito di Elisa? Tutto su Andrea Rigonat, dolce metà della cantante

Chi è Andrea Rigonat, marito di Elisa? Il chitarrista e la cantante si sono conosciuti nel 1996. Rigonat accompagna Elisa sul palco da oltre vent’anni ed è al suo fianco anche nella vita da più di dieci. Scopriamo qualcosa di più sulla sia vita, carriera e sul suo rapporto con l’artista.

Chi è Andrea Rigonat, marito di Elisa? Vita e carriera

Andrea Rigonat è il marito di Elisa Toffoli, suo compagno da oltre vent’anni prima sul palco e poi nella vita.

Rigonat è infatti uno dei membri della sua band, il primo chitarrista, e le fa anche da produttore musicale. Nato a Gorizia il 9 Luglio 1976, si è diplomato al Conservatorio di Firenze nel 1993. Nel corso della sua carriera ha collaborato sia come produttore che come musicista con molti artisti oltre alla moglie. Tra questi ricordiamo Marco Mengoni, Tiziano Ferro, Laura Pausini, Francesco Renga e Francesca Michielin. Ha inoltre un profilo instagram con un discreto seguito, dove condivide attimi della sua vita privata e professionale.

La storia d’amore con Elisa: “Ha un animo puro, sono stata cotta di lui per un anno e mezzo”

Si unisce alla band di Elisa nel 1996: all’epoca era fidanzato con una delle sue coriste. Era al suo fianco anche nel 2001, quando vinse il Festival di Sanremo con Luce (tramonti a Nord-Est), brano che va scoprire la cantautrice al grande pubblico. Oggi è ancora con lei, ed è al suo fianco nell’edizione 2022 della kermesse, dove Elisa canta O forse sei tu.

“L’animo di Andrea è qualcosa di incredibile e puro.” -confessa la cantante a Vanity Fair– “Sta molto lì, nella mia ammirazione per la sua integrità, il seme di questo sentimento. Stiamo insieme al 2008“. Ancora innamoratissima, Elisa ha raccontato l’inizio della sua storia con Andrea: “Sono stata cotta un anno e mezzo di lui prima che la cosa venisse fuori. Per fortuna ero ricambiata. E da allora non ci siamo più lasciati.

Non ho paura che il mio amore per lui possa finire un giorno. Magari potrebbe finire il suo per me. L’amore è davvero una cosa misteriosa. Lo canto solo da quando lo vivo. Scrivere la musica e le parole è qualcosa che mi accade, e di cui sono vittima inconsapevole“.

I due si sono sposati a Grado nel settembre del 2015, attraverso una celebrazione che piuttosto originale: la cantante si è infatti presentata in chiesa in sella a una moto. Hanno due figli.

La prima, Emma Cecile, è nata il 22 ottobre 2009; il secondo, Sebastian, è nato il 20 maggio 2013. Alla primogenita Elisa ha dedicato il brano A modo tuo, scritto da Ligabue. “Andrea è quello più tosto con i bambini“ -ha dichiarato Elisa, ospite di Silvia Toffanin negli studi di Verissimo- “Ma è buono anche lui, si fa fatica con i bambini moderni”.