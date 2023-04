Male, l’ultimo singolo di GionnyScandal: testo e video

A pochi giorni dalla fine del mese di Aprile, si presenta un’ulteriore novità in campo musicale. GionnyScandal arriva con il suo nuovo singolo, dal titolo Male.

In circa 48 ore il pezzo ha superato le 24.000 visualizzazioni.

Male, il testo dell’ultimo singolo di GionnyScandal

Il panorama musicale sta regalando grandi emozioni per quanto riguarda l’uscita dei nuovi titoli. Da Ed Sheeran a Fabrizio Moro, toccando mostri sacri come Mina e altri artisti in rampa di lancio, come Beatrice Quinta e il suo Attrazione fatale. Tra questi arriva GionnyScandal, 31enne lucano che è tornato con il suo ultimo singolo, dal titolo Male.

Il pezzo è stato inserito nel suo recente album, che ha il medesimo nome della canzone. Un testo ritmato, anche grazie all’utilizzo delle rime.

Così Gionata Ruggieri (vero nome dell’artista) torna in grande spolvero.

Di seguito il testo del brano:

[Don Alemanno, Auroro Borealo, Pedar]

Siamo nella merda totale e mi sento male

Piango non ci voglio credere, non ce la posso fare

È alienanete sta situazione, che schifo e niente lol

Rega please fate ferma tutto ciò marò rega no

È un incubo che diventa realtà, voglio la leva obbligatoria

Io mi chiedo ma come si fa, quindi dad da da dad

Presagio di morte imminente, non so come commentar no

Gli unici che rimarranno in vita saranno i bot

Siamo andati a dormire con la pandemia (e ci svegliamo con la guerra)

Sono empatico e sto piangendo da stamattina

Di male in peggio si a quanto pare

Dai tutti insieme su pa pace pace

Ma ditemi noi che cazzo abbiami mai fatto di male?

Di male in peggio si a quanto pare

Dai tutti insieme su pa pace pace

Ma ditemi noi che ca**o abbiamo mai fatto di male?

Dai per favore fatemi festeggiare, sono andata bene in latino

Invece di fare una guerra mondiale, andate in un bar, bevete un capucvino

Prima di morire vorrei perdere la verginità, non mi ricordo più la vita nomale

Chissà che fine faremo? Che brutta situazione, posso bestemmiare?

Di male in peggio si a quanto pare

Dai tutti insieme su pa pace pace

Ma ditemi noi che ca**o abbiamo mai fatto di male? (X4)

