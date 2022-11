Ballando con le Stelle, quando va in onda sabato 26 novembre: anticipazioni, ospiti, coppie in gare e classifica

Ballando con le Stelle va in onda sabato 26 novembre 2022. Con i Mondiali sulle reti Rai, per ora cambia solo l'orario del programma.

Ballando con le Stelle va in onda sabato 26 novembre 2022 ma con una variazione di orario. Nonostante i Mondiali, il programma di Milly Carlucci rimane nel palinsesto il sabato sera. Ecco le anticipazioni e la classifica parziale. Novità. ovviamente, riguardano anche il ballerino per una notte che anche per questa puntata raddoppia.

Ballando con le Stelle, quando va in onda sabato 26 novembre: anticipazioni e ospiti

Ballando con le stelle cambia orario ma non il giorno.

Nonostante il Mondiale in Qatar trasmesso sui canali Rai, il programma di Milly Carlucci va in onda sabato 26 novembre alle ore 22 subito dopo il big match tutto sudamericano tra Argentina e Messico del Gruppo C (prevista per le 20.40).

Tra le novità non c’è solo il cambio di programma ma due nuovi ballerini per una notte previsti nella puntata di sabato 26 novembre: il campione olimpico Marcell Jacobs e sua moglie, la modella e influencer ecuadoriana Nicole Daza. Enrico Montesano, nonostante varie discussioni, non rientrerà in gara, la decisione della sua espulsione è ufficiale e confermata.

Le coppie in gare e classifica

Nella puntata di sabato 26 novembre ecco la classifica parziale dopo l’ultima puntata con le coppie ancora in gara. Lorenzo Biagiarelli e l’ucraina Anastasia Kuzmina alla fine della settima puntata sono stati bocciati al ballottaggio. Ema Stokholma e Angelo Madonia con 53 punti hanno vinto l’ultima puntata. Secondi si sono classificati Gabriel Garko e Giada Lini con 49 punti. Terzi: Alessandro Egger e Tove Villfor con 47 punti.

Quarti sono stati: Iva Zanicchi e Samuel Peron con 43 punti. Ecco dunque la classifica parziale dopo al settima puntata:

Gabriel Garko e Giada Lini – 79 punti (primo posto, con tesoretto). Alessandro Egger e Tove Villfor – 77 punti Ema Stokholma e Angelo Madonia – 53 punti Iva Zanicchi e Samuel Peron – 43 punti Rosanna Banfi e Simone Casula – 34 punti Alex Di Giorgio e Moreno Porcu 31 punti

