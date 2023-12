Una poltrona per due, il cameo dei fratelli Duke: in quale altro film appaiono i proprietari della Duke & Duke? I due antagonisti della commedia di John Landis hanno una piccola parte anche in un altro film del regista.

Una poltrona per due, il cameo dei fratelli Duke: che fine hanno fatto?

Mortimer e Randolph Duke, interpretati rispettivamente da Don Ameche e Ralph Bellamy, sono i principali antagonisti della classica commedia natalizia Una poltrona per due. I due uomini di affari sono i proprietari dello studio Duke & Duke, nonché le menti dietro la subdola scommessa che porta i personaggi di Dan Aykroyd ed Eddie Murphy a scambiarsi di posto. Alla fine del film, dopo l’ormai iconica truffa del succo d’arancia, i fratelli Duke vanno in rovina, beffati dai protagonisti. Quello che però in molti non sanno è che Mortimer e Randolph appaiono in un piccolo cameo in un altro film di John Landis, regista de Una poltrona per due. Di che film si tratta?

La scena de Il principe cerca moglie: “L’incubo è passato!”

I fratelli Duke fanno infatti una breve apparizione ne Il principe cerca moglie, altra nota commedia di John Landis sempre con Eddie Murphy come protagonista nel ruolo del Principe Akeem. È proprio lui ad incrociare Mortimer e Randolph, ormai ridotti in miseria dopo gli eventi di Una poltrona per due e costretti a dormire per strada. Il ricchissimo Akeem, ancora intento a fingersi povero per far colpo su Lisa, fa loro l’elemosina: “Gli ho dato soltanto pochi spiccioli”. La scena mostra poi i due fratelli sconvolti ed estasiati dagli “spiccioli” di Akeem, che in realtà ha dato loro un’enorme quantità di denaro. Randolph chiude la scena con una frase iconica: “Mortimer, l’incubo è passato!”.