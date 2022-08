Adriano Celentano e Claudia Mori, 58 anni d’amore celebrati con un video

Andriano Celentano celebra i 58 anni di amore con Claudia Mori. Lo fa con un video sui social in ricordo del loro anniversario di matrimonio.

Adriano Celentano e Claudia Mori, 58 anni d’amore

Adriano Celentano, 84 anni, è ricomparso sui social per una dedica d’amore a Claudia Mori, 78 anni, in ricordo dell’anniversario di matrimonio. Il cantante ha pubblicato una sequenza di clip, foto e istantanee accompagnate dalla canzone ‘Io non ricordo’ scritta da Giuliano Sangiorgi ed eseguito dai Negramaro per celebrare il giorno del fatidico sì dichiarato all’insaputa di giornalisti, fotografi e stampa che tanto li conteggiavano in quei giorni.

Il messaggio in codice alla politica

Ad introdurre il video del brano, infatti, c’è un messaggio dove il cantante si allontana, ma nemmeno tanto, dalla politica e dai temi sociali che contraddistinguono tutti i suoi post: “Mi sembra di capire che le cose non stanno andando bene- scrive – e in attesa di attaccare qualcuno o forse tutti, per farmi perdonare, vi mando un video di quando io e Claudia eravamo piccoli…”.