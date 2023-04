Migranti, oltre 84mila richieste di asilo in Europa a gennaio 2023

I dati sui migranti da Eurostat per gennaio 2023, sono oltre 84mila le richieste di asilo in Europa: l'Italia è al quarto posto.

Migranti, sono oltre 84mila le richieste di asilo in Europa a gennaio 2023. Secondo l’ufficio statistico dell’Unione Europea, l’Italia è al quarto posto per domande di protezione internazionale ricevute. Diamo uno sguardo più approfondito ai dati raccolti.

Secondo i dati raccolti da Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione Europea, si registra un aumento delle richieste di asilo in Europa da parte di cittadini extracomunitari a gennaio del 2023. Sono circa 84.740 le domande di protezione internazionale ricevute dai paesi europei, 2.435 in più rispetto al mese prima, dicembre 2022. Si segnalano inoltre circa 6.715 richiedenti secondari, in aumento del 13% rispetto a dicembre. Aumenta anche il numero di minori non accompagnati, che a gennaio sono 3.100, il 6% in più rispetto al mese precedente.

I dati sull’Italia, al quarto posto dietro Germania, Francia e Spagna

In base ai dati di Eurostat, l’Italia si trova al quarto posto per le domande ricevute, con 8.415 richiedenti asilo. Numeri molto più alti sul podio che vede la Germania al primo posto, con 30.450 richieste, seguita dalla Francia, con 13.520, e dalla Spagna, con 10.885. Al quinto posto c’è l’Austria, che ha ricevuto circa 4.095 domande di protezione internazionale. Questi primi cinque paesi rappresentano il 79% delle richieste totali ricevute dall’Unione Europea. Pochi cambiamenti per quanto riguarda le regioni di arrivo dei richiedenti asilo. Anche a gennaio la maggior parte di migranti proviene dalla Siria, circa 12.960. Seguono gli afghani, con 11.050 richiedenti, e i turchi, con 5.650 richieste.