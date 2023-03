Daniele Scardina, ultime notizie: dimesso dalla terapia intensiva. Le parole del fratello Giovanni

Daniele Scardina, le ultime notizie: sia l’Istituto dove è ricoverato il pugile sia il fratello do King Toretto hanno dato aggiornamenti sulla situazione clinica e di salute. Finalmente arrivano buone nuove con il pugile italiano che sta combattendo una sfida difficile fuori dal ring.

Daniele Scardina, ultime notizie: dimesso dalla terapia intensiva

Daniele Scardina è stato dimesso dalla terapia intensiva. A dare la notizia è stato l’Istituto Humanitas che fa sapere in una nota che “in merito alle condizioni cliniche di Daniele Scardina, su richiesta della famiglia, si conferma che il paziente è stato dimesso dalla Terapia Intensiva per proseguire il percorso di cura in reparto e poi in un centro di riabilitazione specializzato. Il prossimo bollettino sarà emesso quando ci saranno novità significative”.

‘King Toretto’, è uno dei più famosi pugili italiani. Durante l’allenamento, ha avuto un malore forse dovuto a un colpo in testa. Il tutto è avvenuto verso le 17 del 28 febbraio nella FitSquare di Buccinasco (Milano), una serie di palestre specializzate in arti da combattimento come pugilato, Kickboxing e Thai boxe. Il pugile è stato sottoposto poi a un intervento chirurgico all’ospedale Humanitas per poi ritrovarsi per diverse settimane in coma.

Le parole del fratello Giovanni

Ad aggiornare sulle condizioni del pugile è stato il fratello Giovanni con un post su Instagram: “A quattro settimane da quel pomeriggio che si è trasformato nel peggior incubo che si possa immaginare, oggi sono qui per darvi la notizia che in tanti aspettavamo – scrive – Le condizioni cliniche di Daniele continuano a migliorare e oggi stesso è stato dimesso dalla terapia intensiva per proseguire il percorso di cura inizialmente in reparto e in seguito in un centro di riabilitazione specializzato. La sua battaglia non è finita, ma possiamo dire finalmente che non è più in pericolo di vita”.