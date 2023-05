Napoli-Sampdoria, festa scudetto del 4 giugno al Maradona: orario della partita, programma e diretta tv

Napoli-Sampdoria è l'ultima partita ma anche la festa scudetto per gli azzurri davanti al proprio pubblico.

Napoli-Sampdoria sarà non solo una partita ma uno spettacolo organizzato dal club a termine dell’ultima gara. Il Maradona si trasformerà in un teatro a cielo aperto e fino a sera tardi si festeggerà con uno show ad hoc.

Napoli-Sampdoria, festa scudetto del 4 giugno al Maradona: orario della partita

Il 4 giugno alle ore 18.30 allo stadio Diego Armando Maradona è prevista l’ultima partita di Serie A, quella della festa scudetto ufficiale, tra Napoli e Sampdoria. Dopo l’annuncio dell’inizio della vendita online dei biglietti immediatamente si sono formate lunghe code.

Napoli-Sampdoria, festa scudetto: programma

Per l’ultima al Maradona e per festeggiare lo scudetto, è stato organizzato un ricco evento: alle 21 circa inizierà lo show del Maradona che durerà fino a mezzanotte. Il Napoli ha già fatto sapere che “al fine di consentire a tutto il pubblico la migliore visione della premiazione e del successivo evento, il Club provvederà ad installare, lungo la pista d’atletica di pertinenza del campo da giuoco, alcuni maxischermi”.

La diretta tv

Le immagini della festa scudetto non saranno solo live e sui maxischermi ma anche in diretta sui canali Rai per dare, davvero, la possibilità a tutti i tifosi napoletani di godere dello spettacolo a termine della gara contro la Sampdoria.