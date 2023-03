Daniele Scardina come sta: il post commovente sui social del fratello del pugile

Daniele Scardina come sta: le condizioni del pugile continuano ad essere gravi. Nelle ultime ore a parlare è stato il fratello che ha scritto un post commovente sui social attraverso il canale ufficiale di Scardina.

Daniele Scardina, alias ‘King Toretto’, è uno dei più famosi pugili italiani. Scardina, durante l’allenamento, ha avuto un malore forse dovuto a un colpo in testa. Il tutto è avvenuto verso le 17 del 28 febbraio nella FitSquare di Buccinasco (Milano), una serie di palestre specializzate in arti da combattimento come pugilato, Kickboxing e Thai boxe. Il pugile è stato sottoposto poi a un intervento chirurgico all’ospedale Humanitas e si trova ancora in coma. C’è da attendere anche perché i medici avevano definito l’intervento “complesso, ma tempestivo e tecnicamente riuscito”. La prognosi del pugile resta riservata. Tuttavia anche se le condizioni del pugile continuano a rimanere piuttosto serie e gravi, dagli ultimi aggiornamenti del manager risultano essere stabili.

Il post commovente sui social del fratello del pugile

Sul canale Instagram ufficiale del pugile, a scrivere è il fratello Giovanni a otto giorni dall’imprevisto: “Una settimana fa Daniele iniziava la battaglia più importante della sua vita – comincia il messaggio – e oggi continua silenziosamente a lottare per vincerla”.

“La famiglia Scardina ringrazia i medici, che non hanno mai fatto mancare un supporto e un’attenzione incredibili e ringrazia anche tutti coloro che con un messaggio e un pensiero si sono stretti con affetto intorno al nostro Dani. Chi conosce e vuole bene a Daniele sa quanto la fede e la comunità siano valori importantissimi per lui. Oggi alle ore 20 e come tutti i giorni vogliamo unirci in preghiera. Ovunque tu sia, chiediamo di unirti a noi con lo spirito. Siamo sicuri che Dio è con lui. Non perdete mai la Fede“.