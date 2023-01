Oroscopo Branko settimanale 23-29 gennaio, previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo settimanale di Branko, le previsioni dal 23 al 29 gennaio per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi ultimi giorni del mese? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo italiano.

Branko, ecco l’oroscopo settimanale 23-29 gennaio, le previsioni per tutti i segni

Cosa prevede la lettura delle stelle di Branko nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo di RDS per la prossima settimana. Con quali sfide e eventi inaspettati si aprirà questo 2023? Quali saranno i segni più fortunati? Scopriamo il suo oroscopo settimanale, con le dritte sul futuro dal 23 al 29 gennaio.

Ariete, le previsioni settimanali di Branko 23-29 gennaio

I nati nell’Ariete sprizzano energia da tutti i pori nei prossimi giorni. Volete chiudere il mese al massimo, basta fare le cose a metà. È l’ora di smettere di giocare e fare sul serio per raggiungere i vostri obiettivi. Cercate di sfruttare questa vostra carica in modo costruttivo e produttivo.

Toro, le previsioni settimanali di Branko 23-29 gennaio

Settimana pragmatica per i nati nel Toro. Non sempre le cose vanno secondo i vostri piani, vale sia per il lavoro che per le vostre relazioni ed amicizie. A volte è meglio fare buon viso a cattivo gioco e sopportare atteggiamenti anche fastidiosi, almeno fino a che non avete raggiunto la meta. Fate le vostre valutazioni senza farvi prendere dalle emozioni.

Gemelli, le previsioni settimanali di Branko 23-29 gennaio

I dispetti di Venere rovinano la festa ai nati nei Gemelli. Dopo un inizio di settimana al top, tra conquiste amorose e scalate sul lavoro, comincerete a sentire un po’ di affanno. Tanti dubbi sulle strade da voi intraprese, ma anche tanta voglia di chiedere e ottenere di più. Attenti a non strafare, rischiate di immischiarvi in affari troppo grossi per voi.

Cancro, le previsioni settimanali di Branko 23-29 gennaio

Giorni di riflessione in arrivo in casa dei nati nel Cancro. Il prossimo passo sarà una svolta importante nella vostra vita, a prescindere dalla decisione che prenderete. Anche per questo motivo, vi sentite assaliti dai dubbi e infervorati dalla speranza. Seguite il vostro cuore, senza starci a pensare troppo. Avete le carte in regola per superare ogni avversità.

Leone, le previsioni settimanali di Branko 23-29 gennaio

Momenti nostalgici in questa settimana per i nati nel Leone. Vi sentite attratti ai luoghi del vostro passato, legati a ricordi di famiglia e amici. Non c’è nulla di male a dedicare un po’ di tempo per rievocare il passato, magari sistemando qualche posto a voi caro. Non fatevi travolgere dalla malinconia, però. Il sorriso è ad un colpo di telefono di distanza.

Vergine, le previsioni settimanali di Branko 23-29 gennaio

Si consigliano respiri profondi ai nati nella Vergine. Sentite di aver perso il controllo e vi fate dominare dall’ansia. Avete paura di agire e di mettervi in gioco, convinti ormai di poter solo sbagliare. Cercate di fermarvi per un attimo e di placare il vostro animo, a volte l’immaginazione ci fa brutti scherzi. Solo voi potete riprendere in mano la vostra vita.

Bilancia, le previsioni settimanali di Branko 23-29 gennaio

Poco equilibrio e tante battaglie in questo periodo per i nati nella Bilancia. Tra litigi e questioni irrisolte sempre più pressanti, siete sul piede di guerra. In particolare sul lavoro sarà fondamentale restare professionali fino all’ultimo, per evitare di prendere decisioni impulsive. Resistete il più che potete, ne varrà la pena. I vostri sforzi saranno premiati con un po’ di meritata pace.

Scorpione, le previsioni settimanali di Branko 23-29 gennaio

C’è grande ottimismo nel cuore dei nati nello Scorpione. In parte si può dire ben riposto, il cielo vi sorride e vi supporta per tutta la settimana. Il futuro sembra più roseo che mai, ma guardate troppo oltre. Al punto di non notare le fortune del presente. Toglietevi il paraocchi dell’indecisione e sfruttate questo periodo positivo al meglio.

Sagittario, le previsioni settimanali di Branko 23-29 gennaio

I nati nel Sagittario chiudono gennaio pieni di voglia di osare, di muoversi, di fare un passo in più. Non riuscite a star fermi neanche un momento, ogni occasione è buona per provare qualcosa di nuovo e attraversare l’orizzonte. Questa vostra frenesia vi porterà occasioni inaspettate e nuovi eccitanti incontri.

Capricorno, le previsioni settimanali di Branko 23-29 gennaio

Saranno giorni proficui per i nati nel Capricorno. Avete fiutato un’occasione ghiotta e non avete intenzione di farvela scappare. Fidatevi del vostro istinto, un po’ di testardaggine non guasta. Ne uscirete più contenti e più ricchi. In amore attenti a non essere troppo egoisti, non ignorate le necessità del vostro partner.

Acquario, le previsioni settimanali di Branko 23-29 gennaio

I nati nell’Acquario non hanno voglia di favole in questi giorni. Sognare è bello, ma non porta il pane in tavola. È l’ora di prendere una decisione guidata dalla praticità, fate due conti e stabilite la via da seguire. Con la giusta oculatezza, la settimana procederà spedita senza grossi ostacoli. In amore, vi intrigano alcuni nuovi incontri: fatevi avanti e sfruttate il vostro fascino.

Pesci, le previsioni settimanali di Branko 23-29 gennaio

Ambizioni e acciacchi per i nati nei Pesci in questi ultimi giorni di gennaio. Volete sempre di più, in ogni ambito della vostra vita, e siete disposti a tutto per ottenerlo. Non vi date tregua e portate spesso a casa il risultato, ma tendete da fin troppo ad ignorare i vostri bisogni. Cercate di prendervi una pausa, il vostro corpo comincia a cigolare.