Chi è il fidanzato di Virginia Raffaele? Il nuovo amore dell’imitatrice romana

Chi è il fidanzato di Virginia Raffaele? Secondo alcuni giornali di gossip, la comica e imitatrice romana avrebbe trovato un nuovo amore. Di chi si tratta? Scopriamolo insieme.

Chi è il fidanzato di Virginia Raffaele? Tutto sulla nuova fiamma dell’attrice

L’attrice comica Virginia Raffaele si è fatta conoscere dal grande pubblico per le sue esilaranti imitazioni di personaggi famosi, come Malika Ayane e Sabrina Ferilli. Grazie alla sua grande simpatia ed autoironia, è da anni un volto amatissimo del teatro e della televisione.

Con la fama arrivano anche i curiosi: sono in molti a bramare qualche dettaglio in più sulla sua vita privata. La comica, tuttavia, è sempre molto restia a divulgare informazioni che danneggino la sua privacy.

In passato Virginia Raffaele è stata legata al collega Ubaldo Pantani, con cui è stata per cinque anni. Dopo la rottura, Virginia ha confessato, durante un’intervista a Vanity Fair, di sentire la mancanza della figlia di Pantani. In una recente intervista per Il Giornale, la Raffaele ha confidato di essere ancora single e ha ammesso che trovare un uomo che le stia accanto, soprattutto se fa il suo stesso lavoro, sia un’impresa ardua. “Ho avuto vicino per cinque anni la figlia del mio ex compagno e oggi mi manca un pezzo”, aveva detto la conduttrice in un’intervista rilasciata a Vanity Fair. “La solitudine pesa, ma ci sono periodi che non ce n’è per niente e nessuno”. Secondo alcuni giornali di gossip, tuttavia, la fortuna in amore dell’attrice sembra essere cambiata in meglio.

Secondo la rivista Chi, infatti, Virginia Raffaele sarebbe finalmente riuscita a incontrare l’uomo giusto. Di chi si tratta?

Chi è Thomas Santu, possibile nuovo amore di Virginia Raffaele

Per Chi si tratta di Thomas Santu, attore teatrale in questi giorni a teatro con il musical Pretty Woman, nel ruolo da protagonista ricoperto da Richard Gere nel film originale. I fotografi della rivista hanno beccato Santu in compagnia di Virginia Raffaele, fuori al Teatro Lirico di Milano dove l’attrice si esibisce con il suo spettacolo Samusà. La coppia ha cenato con la troupe prima di appartarsi in privato e scambiarsi baci e abbracci lontano da occhi indiscreti.

Che sia davvero la volta buona?