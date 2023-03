Malore per Daniele Scardina durante l’allenamento: gravi le condizioni del pugile e il messaggio di Diletta Leotta

Daniele Scardina è il famoso pugile italiano che sta combattendo per la vita e la morte dopo aver accusato un malore durante un allenamento in palestra. Le condizioni del pugile sono gravi ed è stato già sottoposto a un intervento chirurgico. Sono arrivate parole d’affetto in diretta televisiva anche dalla sua ex fidanzata Diletta Leotta.

Malore per Daniele Scardina durante l’allenamento

Daniele Scardina, alias ‘King Toretto’, è uno dei più famosi pugili italiani. Scardina, durante l’allenamento, ha avuto un malore forse dovuto a un colpo in testa. Il tutto è avvenuto verso le 17 del 28 febbraio nella FitSquare di Buccinasco (Milano), una serie di palestre specializzate in arti da combattimento come pugilato, Kickboxing e Thai boxe. Secondo quanto riferito dai Carabinieri della Compagnia di Corsico, che fanno capo al Comando provinciale di Milano, Scardina ha interrotto anzitempo un allenamento perché si è sentito poco bene, e dopo poco, negli spogliatoi, ha avvertito un dolore all’orecchio e poi a una gamba ed è stramazzato al suolo perdendo i sensi. In palestra si stava allenando per il prossimo match, dove doveva debuttare come mediomassimo, in programma venerdì 24 marzo all’Allianz Cloud di Milano.

Gravi le condizioni del pugile

Sono gravi le condizioni del pugile. Scardina è stato trasportato in codice rosso, alla Clinica Humanitas di Rozzano (Milano), che si trova nella stessa zona Sud dell’hinterland Milanese dove viveva e si allenava. Lì sarebbe stato sottoposto a un intervento chirurgico. Secondo le ultime notizie, dopo la fine dell’intervento verso le 21.30, Scardina sarebbe entrato in coma.

Diletta Leotta, ex fidanzata di King Toretto, in chiusura del suo collegamento dall’Allianz Stadium dove ha seguito per Dazn il derby fra Juventus e Torino. “Permettetemi un momento – ha detto in diretta -, voglio mandare un saluto e un forte abbraccio a Daniele Scardina. Forza!”.

