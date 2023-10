Cristina Canali, chi è l’ex moglie di Ivan Zazzaroni: vita privata, carriera, età

Chi è Cristina Canali, ex moglie di Ivan Zazzaroni. Qualche dettaglio in più sul passato sentimentale del giudice di Ballando con le stelle.

Chi è Cristina Canali, ex moglie di Ivan Zazzaroni: vita privata e carriera

Prima di trovare l’amore tra le braccia della conduttrice di Studio Aperto Monica Gasperini, lo storico giudice di Ballando con le stelle e giornalista sportivo Ivan Zazzaroni è stato sposato con una donna di nome Cristina Canali. Le informazioni sul suo conto sono purtroppo limitatissime. Canali non fa parte del mondo dello spettacolo e della televisione e tende quindi a tenersi ben lontana dalla luce dei riflettori. Completamente assente dai social, non si hanno purtroppo né notizie sulla sua vita professionale, né aggiornamenti sul suo stato sentimentale.

Vita privata, il rapporto con il giornalista e il figlio

Ivan Zazzaroni ha preferito mantenere un certo riserbo circa i motivi che l’hanno portato a divorziare con Cristina Canali. In passato il giornalista si è lasciato sfuggire che la sua ex moglie era in realtà parecchio contraria alla sua partecipazione a Ballando con le stelle. I due si sono sposati verso l’inizio degli anni Novanta e hanno avuto insieme un figlio, Gian Maria Zazzaroni.