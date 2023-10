Monica Gasparini, chi è la compagna di Ivan Zazzaroni: Studio Aperto, vita privata, età

Chi è Monica Gasparini, compagna di Ivan Zazzaroni. Nota giornalista televisiva, conduce l’edizione del mezzogiorno di Studio Aperto dal 2014. Scopriamo qualche informazione in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Monica Gasparini, compagna di Ivan Zazzaroni: vita privata, carriera

Nata a Brescia il 17 settembre 1966, Monica Gasparini ha 57 anni ed è una giornalista televisiva, nota anche in quanto compagna di Ivan Zazzaroni, storico giudice di Ballando con le Stelle. Dopo qualche anno di gavetta in alcune emittenti locali bresciane, Gasparini comincia a farsi strada alla Mediaset. Approda al colosso della tv e dell’informazione milanese nel 1992, anno in cui affianca Massimo De Luca come conduttrice del programma sportivo L’appello del martedì. Nel 1993 passa alla redazione di Studio Aperto, dove è conduttrice dell’edizione delle 18.30 fino al 2006.

Negli anni successivi continua a lavorare come conduttrice prima al TG5, poi di nuovo a Studio Aperto e infine al rotocalco di costume Tabloid. In parallelo tra il 2011 e il 2012 appare spesso come opinionista negli studi di Mattino 5. Dal 2012 Gasperini sostituisce Emilio Fede dietro il bancone del TG4: è la caporedattrice del telegiornale e conduttrice dell’edizione delle 18.55. Nel 2014 la giornalista torna nuovamente a Studio Aperto come caporedattrice centrale e conduttrice dell’edizione delle 12.25, ruolo che ricopre ancora oggi.

Vita privata, figli e relazioni passate

Monica Gasperini ed Ivan Zazzaroni sono legati sentimentalmente dal 2007. Insieme da oltre 16 anni, i due sono più innamorati che mai. La giornalista prova molto affetto nei confronti del compagno: “Sono contenta di avere al mio fianco una persona come lui”. In passato, Gasperini era sposata con un altro suo collega, il cronista sportivo Alberto D’Aguanno, morto nel sonno a causa di un malore improvviso il 9 dicembre 2006, all’età di soli 42 anni. Dall’amore con D’Aguanno nacquero due figli, Fabio e Lucia.

In un recente post su Instagram, Monica Gasperini ha confessato di rivedere il marito scomparso nei suoi figli: “C’è nell’ostinata riservatezza e nella camminata sciolta di Fabio, negli occhi grigi di Lucia, nelle cose che ci facevano ridere e arrabbiare, nella mia intransigenza, che era anche sua, c’è nei film e nelle canzoni”. Aver trovato Ivan l’ha aiutata molto a superare questa dolorosa perdita: “È il mio riferimento. Ho avuto la fortuna di trovare una persona con cui, dopo aver subìto una perdita, un grosso dolore che non passa mai, poter di nuovo condividere valori e progetti”.