Emilia Romagna, per il maltempo centinaia di evacuati: treni sospesi in diverse zone

Emilia Romagna, per il maltempo continuano i soccorsi e gli interventi per cercare di prevenire situazioni già critiche. Molte famiglie sono state evacuate e diversi treni sono stati sospesi. I sindaci invitano quanto è possibile di rimanere a casa.

Emilia Romagna, per il maltempo centinaia di evacuati

Allerta rossa in Emilia Romagna per il maltempo che sta causando danni e problemi. A causa dell’esondazioni di fiumi e torrenti molte famiglie sono state già evacuate dai soccorsi nelle ultime ore. I Vigili del Fuoco hanno aggiornato sulla situazioni degli interventi effettuati. “Sono 400 gli interventi dei vigili del fuoco per il maltempo in Emilia Romagna. Allagamenti a Faenza per la rottura degli argini del fiume Lamone, con evacuazione di alcune abitazioni. Abitazioni evacuate precauzionalmente anche a Dovadola (FC) per una frana, a Monzuno e Castel San Pietro (BO) per allagamenti. Inviate in rinforzo sezioni operative vigili del fuoco da Veneto e Lombardia, mezzi anfibi da Lombardia e mezzi movimento terra dalla Toscana”.

Treni sospesi in diverse zone

A causa del maltempo sono stati sospesi molti treni in alcune zone della regione: fra Faenza e Forlì (linea Bologna-Rimini), Russi e Lugo (linea Bologna-Ravenna), Russi e Granarolo (linea Faenza-Ravenna) e fra Lavezzola e Mezzano (linea Ferrara-Ravenna). La sospensione, spiegano le Ferrovie dello Stato, è stata resa necessaria per l’innalzamento del livello di guardia dei fiumi Montone, Lamone, Senio e Santerno dovuto alle forti e prolungate piogge. Sul posto tecnici di Rfi in contatto con Prefettura e Protezione Civile. I treni in viaggio sono stati fermati nelle stazioni. “Vista le criticità si invitano i cittadini, oggi, per quanto possibile, a restare a casa. È necessario lasciare libere le strade per agevolare il transito dei mezzi di soccorso“. Così il sindaco di Faenza Massimo Isola su Facebook. “A breve verrà chiuso Ponte delle Grazie mentre in nottata era già stato interdetto il transito sul Ponte Rosso e il tratto di circonvallazione tra la rotonda Donatori di sangue e via Argnani. Stanno giungendo in città una trentina di Vigili del Fuoco provenienti da Veneto e Lombardia”, ha concluso.

Anche le scuole in alcune zone sono state chiuse. La piena del Senio ha raggiunto il centro di Castel Bolognese, comune in provincia di Ravenna. “Ho disposto con ordinanza la chiusura delle scuole. Inoltre da qualche minuto è stata chiusa la Via Emilia in diversi punti quanto in diversi tratti l’acqua è molto alta. Massima attenzione”, avvisa il sindaco.